https://ria.ru/20201007/zagryaznenie-1578732047.html

Специалисты ФМБА отправятся на Камчатку искать источник загрязнения

Специалисты Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства в срочном порядке вылетают в Петропавловск-Камчатский для отбора проб морской... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T22:31

2020-10-07T22:31

2020-10-07T22:31

загрязнение воды на камчатке

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дмитрий кобылкин

москва

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства в срочном порядке вылетают в <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловск-Камчатский</a> для отбора проб морской воды, водорослей, погибших животных, а также почвы с береговой линии, сообщили РИА Новости в пресс-служба ФМБА."На основании обращения вице спикера Государственной думы <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Яровой</a> в Петропавловск-Камчатский в срочном порядке вылетают специалисты ФГУН "Института токсикологии ФМБА России" и специалисты ФГУП "Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека" ФМБА России", - говорится в сообщении.На месте специалисты ФМБА подключатся к отбору проб морской воды, водорослей, донных отложений, погибших морских животных, а также почвы с береговой линии, уточнили в пресс-службе."Пробы будут коллегиально запротоколированы, опечатаны, подвергнуты необходимой заморозке для транспортировки самолетом, и с сопроводительным документами переданы специалистам ФМБА России, которые их доставят в лаборатории", - пояснили в пресс-службе.Исследования будут выполняться в аккредитованных лабораториях двух НИИ ФМБА по разным протоколам исследований в зависимости от анализируемых параметров, отметили в пресс-службе.В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. Природоохранная прокуратура начала проверку. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> Камчатского края нашло в воде превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Пробы песка, воды, а также образцы погибших животных отправили самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> для проведения анализов. Позже глава Минприроды РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> не обнаружил в анализах воды химических реагентов, но подтвердил, что есть небольшие превышения по железу и фосфатам. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября.Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность. Тем временем, по заявлению местных властей, экологическая ситуация на побережье Камчатки постепенно улучшается. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/1578716423.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kamchatka-1578630416.html

москва

камчатский край

петропавловск-камчатский

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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-07T22:31 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, москва, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество