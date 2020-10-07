Депутат Госдумы поможет Якутии увеличить финансирование борьбы с пожарами
© Фото : ГУМЧС России по Республике СахаЛесные пожары на территории Якутии
© Фото : ГУМЧС России по Республике Саха
ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николай Николаев будет добиваться увеличения федеральных субвенций на борьбу с лесными пожарами в Якутии.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза. При этом расходы на тушение за счет федеральных средств составили 607 миллионов рублей при плановом финансировании 242 миллиона рублей.
Во вторник в парламенте республики состоялось совещание по вопросам совершенствования законодательства в области природных ресурсов и земельных отношений в РФ с участием депутата Госдумы. Члены кабина и депутаты госсобрания озвучили перед ним вопросы, в том числе о проблеме нехватки средств на мероприятия по тушению лесных пожаров.
Как отметил по итогам совещания первый заместитель председателя госсобрания (Ил Тумэн) Александр Жирков, свыше 80% территории Якутии, а это порядка 2,7 миллионов квадратных километров, относится к зоне лесного хозяйства. Охрана природного ресурса в регионе является проблемой федерального значения. Республиканский парламент ведет тесную работу с комитетом ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
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В свою очередь депутат Госдумы рассказал РИА Новости о своем намерении отстаивать интересы Якутии.
"Мы с прошлого года на трехсторонней комиссии во время бюджетного процесса поднимали этот вопрос… Более того, в декабре прошлого года мы подписали соответствующую "дорожную карту" с Рослесхозом, в соответствии с которой в июне уже должны были быть изменены методики распределения субвенций, появиться методика определения реальных потребностей региона. К сожалению, я везде об этом говорю, воз и ныне там… Мы дальше будем добиваться этого (увеличения федеральных субвенций). Думаю, что такая открытая позиция, которая есть у региона – республики Саха (Якутия), дает нам дополнительные аргументы для этого… Если регион финансируется на 25-35 процентов от того, что ему сейчас нужно, то что мы хотим от лесного хозяйства?", - сказал Николаев.