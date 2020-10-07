https://ria.ru/20201007/yakutiya-1578573751.html

Депутат Госдумы поможет Якутии увеличить финансирование борьбы с пожарами

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николай Николаев будет добиваться увеличения федеральных... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:52

2020-10-07T10:52

2020-10-07T10:52

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

николай николаев (депутат)

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

госдума рф

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<strong>ЯКУТСК, 7 окт – РИА Новости.</strong> Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Nikolaev_deputat/" target="_blank" data-auto="true">Николай Николаев</a> будет добиваться увеличения федеральных субвенций на борьбу с лесными пожарами в Якутии.Ранее сообщалось, что в 2020 году в Якутии средний показатель по количеству лесных пожаров двух предыдущих лет превышен в 1,62 раза, по площади - в 1,64 раза. При этом расходы на тушение за счет федеральных средств составили 607 миллионов рублей при плановом финансировании 242 миллиона рублей.Во вторник в парламенте республики состоялось совещание по вопросам совершенствования законодательства в области природных ресурсов и земельных отношений в РФ с участием депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>. Члены кабина и депутаты госсобрания озвучили перед ним вопросы, в том числе о проблеме нехватки средств на мероприятия по тушению лесных пожаров.Как отметил по итогам совещания первый заместитель председателя госсобрания (Ил Тумэн) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_ZHirkov1/" target="_blank" data-auto="true">Александр Жирков</a>, свыше 80% территории Якутии, а это порядка 2,7 миллионов квадратных километров, относится к зоне лесного хозяйства. Охрана природного ресурса в регионе является проблемой федерального значения. Республиканский парламент ведет тесную работу с комитетом ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.В свою очередь депутат Госдумы рассказал РИА Новости о своем намерении отстаивать интересы Якутии."Мы с прошлого года на трехсторонней комиссии во время бюджетного процесса поднимали этот вопрос… Более того, в декабре прошлого года мы подписали соответствующую "дорожную карту" с <a href="http://ria.ru/organization_Rosleskhoz/" target="_blank" data-auto="true">Рослесхозом</a>, в соответствии с которой в июне уже должны были быть изменены методики распределения субвенций, появиться методика определения реальных потребностей региона. К сожалению, я везде об этом говорю, воз и ныне там… Мы дальше будем добиваться этого (увеличения федеральных субвенций). Думаю, что такая открытая позиция, которая есть у региона – <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">республики Саха</a> (Якутия), дает нам дополнительные аргументы для этого… Если регион финансируется на 25-35 процентов от того, что ему сейчас нужно, то что мы хотим от лесного хозяйства?", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20201005/pozhary-1578213622.html

https://ria.ru/20200924/yakutiya-1577694473.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), николай николаев (депутат), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), госдума рф