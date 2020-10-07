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Краснодарский край
https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html
Качественные вина Кубани будут иметь единое географическое указание
Качественные вина Краснодарского края в скором времени будут иметь единое географическое указание - "Кубань", сообщил журналистам губернатор региона Вениамин... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:45
2020-10-07T10:45
краснодарский край
вениамин кондратьев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости.</strong> Качественные вина <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> в скором времени будут иметь единое географическое указание - "Кубань", сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."В скором времени качественные вина края будут иметь единое географическое указание "Кубань". Для этого виноделы 37 винодельческих предприятий региона подали совместную заявку в <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатент</a>. По сути, на рынке официально появится единый бренд вина – "Кубань". Для нас это дополнительная возможность продвижения продукции, повышения ее конкурентоспособности за счет узнаваемости. И, конечно, защита от подделок", - сказал Кондратьев.Как пояснил губернатор, вина с указанием "Кубань" будут не менее чем на 85% изготовлены из местного винограда."Роспатент проверит характеристики товаров, способы производства, а также хранения и транспортировки вина. Мы рассчитываем, что эти обязательные процедуры будут проведены в ближайшие месяцы, и все наши производители получат право использовать единое географическое указание", - добавил глава края.Он отметил, что это важный шаг для отрасли. "Мы стремимся к тому, чтобы кубанская продукция стала максимально узнаваема на российском и мировом рынках. Мы уже запатентовали название "Кубанский картофель", "Кубанские яблоки". Теперь защиту на рынке получит и качественное кубанское вино", - заключил Кондратьев.Краснодарский край в текущем году планирует собрать около 215 тысяч тонн винограда. В уборочных работах участвуют 75 средних и крупных виноградарских хозяйств и около 100 небольших сельхозпроизводителей. Собранный виноград перерабатывают более 40 винодельческих предприятий региона. За пять лет объем урожая винограда в Краснодарском крае вырос почти на 40 тысяч тонн.
https://ria.ru/20200930/kuban-1577995805.html
https://ria.ru/20200925/zhkkh-1577792211.html
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вениамин кондратьев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), краснодарский край, экономика

Качественные вина Кубани будут иметь единое географическое указание

10:45 07.10.2020
 
© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Fotolia / Maksim Shebeko
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КРАСНОДАР, 7 окт - РИА Новости. Качественные вина Краснодарского края в скором времени будут иметь единое географическое указание - "Кубань", сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В скором времени качественные вина края будут иметь единое географическое указание "Кубань". Для этого виноделы 37 винодельческих предприятий региона подали совместную заявку в Роспатент. По сути, на рынке официально появится единый бренд вина – "Кубань". Для нас это дополнительная возможность продвижения продукции, повышения ее конкурентоспособности за счет узнаваемости. И, конечно, защита от подделок", - сказал Кондратьев.
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Как пояснил губернатор, вина с указанием "Кубань" будут не менее чем на 85% изготовлены из местного винограда.
"Роспатент проверит характеристики товаров, способы производства, а также хранения и транспортировки вина. Мы рассчитываем, что эти обязательные процедуры будут проведены в ближайшие месяцы, и все наши производители получат право использовать единое географическое указание", - добавил глава края.
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Он отметил, что это важный шаг для отрасли. "Мы стремимся к тому, чтобы кубанская продукция стала максимально узнаваема на российском и мировом рынках. Мы уже запатентовали название "Кубанский картофель", "Кубанские яблоки". Теперь защиту на рынке получит и качественное кубанское вино", - заключил Кондратьев.
Краснодарский край в текущем году планирует собрать около 215 тысяч тонн винограда. В уборочных работах участвуют 75 средних и крупных виноградарских хозяйств и около 100 небольших сельхозпроизводителей. Собранный виноград перерабатывают более 40 винодельческих предприятий региона. За пять лет объем урожая винограда в Краснодарском крае вырос почти на 40 тысяч тонн.
 
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Краснодарский крайВениамин КондратьевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Краснодарский крайЭкономика
 
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