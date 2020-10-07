Бречалов рассказал о самочувствии вакцинированных от COVID-19 медиков
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
УФА, 7 окт – РИА Новости. Медицинские врачи, первыми в Удмуртии получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, заявил глава региона Александр Бречалов.
Он написал на своей странице в "ВКонтакте", что в Удмуртии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получают медицинские работники, которые трудятся в "красных зонах", в отделениях скорой медицинской помощи, врачи "ковидных бригад".
"На сегодняшний день привито 19 специалистов. Вчера первую дозу вакцины получили четыре добровольца – сотрудника скорой медицинской помощи, а завтра по плану - пять врачей из участковой службы ГКБ №7. Все получившие вакцину чувствуют себя хорошо", - заявил в соцсети Бречалов.
По его данным, всего в Удмуртию поступило 42 дозы вакцины от коронавируса, до конца года ожидается всего 1299 доз.
По данным оперштаба региона, в республике на 7 октября зарегистрировано 6 159 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 089 человек выздоровели, 109 умерли.
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