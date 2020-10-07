Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578621682.html
Бречалов рассказал о самочувствии вакцинированных от COVID-19 медиков
Медицинские врачи, первыми в Удмуртии получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:16
2020-10-07T14:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр бречалов
здоровье - общество
удмуртская республика (удмуртия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_0:40:3258:1873_1400x0_80_0_0_89db985ff6ec2bef5ef2cf8c8e96f63c.jpg
<strong>УФА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Медицинские врачи, первыми в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, заявил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a>.Он написал на своей странице в "<a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>", что в Удмуртии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получают медицинские работники, которые трудятся в "красных зонах", в отделениях скорой медицинской помощи, врачи "ковидных бригад".По его данным, всего в Удмуртию поступило 42 дозы вакцины от коронавируса, до конца года ожидается всего 1299 доз.По данным оперштаба региона, в республике на 7 октября зарегистрировано 6 159 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 089 человек выздоровели, 109 умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/49/1555334969_155:0:2886:2048_1400x0_80_0_0_02476486514c7dbb49263cf03df4e2f6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество

Бречалов рассказал о самочувствии вакцинированных от COVID-19 медиков

14:16 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 7 окт – РИА Новости. Медицинские врачи, первыми в Удмуртии получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, заявил глава региона Александр Бречалов.
Он написал на своей странице в "ВКонтакте", что в Удмуртии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получают медицинские работники, которые трудятся в "красных зонах", в отделениях скорой медицинской помощи, врачи "ковидных бригад".

"На сегодняшний день привито 19 специалистов. Вчера первую дозу вакцины получили четыре добровольца – сотрудника скорой медицинской помощи, а завтра по плану - пять врачей из участковой службы ГКБ №7. Все получившие вакцину чувствуют себя хорошо", - заявил в соцсети Бречалов.

По его данным, всего в Удмуртию поступило 42 дозы вакцины от коронавируса, до конца года ожидается всего 1299 доз.
По данным оперштаба региона, в республике на 7 октября зарегистрировано 6 159 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 089 человек выздоровели, 109 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БречаловЗдоровье - ОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния