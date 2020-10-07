https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578621682.html

Бречалов рассказал о самочувствии вакцинированных от COVID-19 медиков

Медицинские врачи, первыми в Удмуртии получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:16

2020-10-07T14:16

2020-10-07T14:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр бречалов

здоровье - общество

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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<strong>УФА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Медицинские врачи, первыми в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо, заявил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov" target="_blank">Александр Бречалов</a>.Он написал на своей странице в "<a href="https://vk.com/a.brechalov" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>", что в Удмуртии продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получают медицинские работники, которые трудятся в "красных зонах", в отделениях скорой медицинской помощи, врачи "ковидных бригад".По его данным, всего в Удмуртию поступило 42 дозы вакцины от коронавируса, до конца года ожидается всего 1299 доз.По данным оперштаба региона, в республике на 7 октября зарегистрировано 6 159 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 089 человек выздоровели, 109 умерли.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр бречалов, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), общество