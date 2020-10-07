https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578614223.html

Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации пожилых людей от COVID-19

У пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации могут вырабатываться хуже, чем у молодых, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:48

2020-10-07T13:48

2020-10-07T14:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

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здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> У пожилых людей антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> после вакцинации могут вырабатываться хуже, чем у молодых, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/">Александр Гинцбург</a>."Из общих соображений не должно быть (иных нежелательных реакций. — Прим. ред.). Единственное, что возможно, они менее хорошо будут отвечать на вакцинацию, потому что иммунная система не так хорошо реагирует, а в плане побочных эффектов вряд ли будут какие-то другие. Хотя надо дождаться окончания исследования", — сказал он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а 9-го были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины. В исследовании принимают участие и пожилые люди.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982354.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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