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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578614223.html
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации пожилых людей от COVID-19
У пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации могут вырабатываться хуже, чем у молодых, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:48
2020-10-07T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> У пожилых людей антитела к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> после вакцинации могут вырабатываться хуже, чем у молодых, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/">Александр Гинцбург</a>."Из общих соображений не должно быть (иных нежелательных реакций. — Прим. ред.). Единственное, что возможно, они менее хорошо будут отвечать на вакцинацию, потому что иммунная система не так хорошо реагирует, а в плане побочных эффектов вряд ли будут какие-то другие. Хотя надо дождаться окончания исследования", — сказал он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а 9-го были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины. В исследовании принимают участие и пожилые люди.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200930/koronavirus-1577982354.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, общество

Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации пожилых людей от COVID-19

13:48 07.10.2020 (обновлено: 14:35 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. У пожилых людей антитела к COVID-19 после вакцинации могут вырабатываться хуже, чем у молодых, рассказал РИА Новости директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Из общих соображений не должно быть (иных нежелательных реакций. — Прим. ред.). Единственное, что возможно, они менее хорошо будут отвечать на вакцинацию, потому что иммунная система не так хорошо реагирует, а в плане побочных эффектов вряд ли будут какие-то другие. Хотя надо дождаться окончания исследования", — сказал он.
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Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в Москве 7 сентября, а 9-го были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины. В исследовании принимают участие и пожилые люди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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