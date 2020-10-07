https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578558433.html

Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19

Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19, проведёт переговоры с Москвой по этому вопросу, объём определит позже, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:40

2020-10-07T09:40

2020-10-07T09:45

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

башар асад

москва

сирия

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<strong>ДАМАСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирия</a> запросит поставки российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, проведёт переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> по этому вопросу, объём определит позже, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию. Это очень важно", - сказал Асад.На вопрос о том, планирует ли <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> запрашивать поставки российской вакцины, он ответил утвердительно: "Определенно да. Сейчас это необходимо".Что касается объема поставок, по словам сирийского лидера, это зависит от того, какое количество вакцины будет доступно."Также нужно обсудить, сколько нам нужно, с органами здравоохранения Сирии.... Все в Сирии интересуются российской вакциной и тем, когда она будет доступна", - отметил Асад.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578219686.html

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москва

сирия

дамаск (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Башар Асад о вакцине от коронавируса: "Мы хотели бы обсудить с российскими властями о применении ее в Сирии" Интервью Башара Асада агентству МИА "Россия Сегодня". 2020-10-07T09:40 true PT1M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, башар асад, москва, сирия, дамаск (город), общество