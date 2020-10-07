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https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578558433.html
Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19
Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19, проведёт переговоры с Москвой по этому вопросу, объём определит позже, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:40
2020-10-07T09:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
башар асад
москва
сирия
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<strong>ДАМАСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирия</a> запросит поставки российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, проведёт переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> по этому вопросу, объём определит позже, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a>."Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию. Это очень важно", - сказал Асад.На вопрос о том, планирует ли <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> запрашивать поставки российской вакцины, он ответил утвердительно: "Определенно да. Сейчас это необходимо".Что касается объема поставок, по словам сирийского лидера, это зависит от того, какое количество вакцины будет доступно."Также нужно обсудить, сколько нам нужно, с органами здравоохранения Сирии.... Все в Сирии интересуются российской вакциной и тем, когда она будет доступна", - отметил Асад.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578219686.html
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москва
сирия
дамаск (город)
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Башар Асад о вакцине от коронавируса: "Мы хотели бы обсудить с российскими властями о применении ее в Сирии"
Интервью Башара Асада агентству МИА "Россия Сегодня".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, башар асад, москва, сирия, дамаск (город), общество

Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19

09:40 07.10.2020 (обновлено: 09:45 07.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 7 окт - РИА Новости. Сирия запросит поставки российской вакцины от COVID-19, проведёт переговоры с Москвой по этому вопросу, объём определит позже, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.
"Как я понимаю, эта вакцина еще недоступна на международном рынке, но мы собираемся обсудить с российскими властями, когда она сможет поступить в Сирию. Это очень важно", - сказал Асад.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
На вопрос о том, планирует ли Дамаск запрашивать поставки российской вакцины, он ответил утвердительно: "Определенно да. Сейчас это необходимо".
Что касается объема поставок, по словам сирийского лидера, это зависит от того, какое количество вакцины будет доступно.
"Также нужно обсудить, сколько нам нужно, с органами здравоохранения Сирии.... Все в Сирии интересуются российской вакциной и тем, когда она будет доступна", - отметил Асад.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:24Распространение нового коронавируса
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Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийБашар АсадМоскваСирияДамаск (город)Общество
 
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