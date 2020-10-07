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В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС
Два возможных места утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:29
2020-10-07T01:31
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
анатолий иванишин
москва
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Два возможных места утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, которые транслирует <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>."Сейчас есть две предполагаемые зоны (утечки)... Поэтому идея такая, чтобы за сегодняшние ночные съёмки (камерами GoPro) вот эти два места посмотреть с пристрастием", - сказал российским космонавтам специалист подмосковного центра управления полетами.Он отметил, что первая возможная зона утечки воздуха находится в районе аппаратуры широкополосной системы связи, вторая - в районе трубопроводов. Первую зону удалось определить ранее по движению пылинок, которое зафиксировала камера GoPro.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Крикалева</a>, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20201006/utechka-1578508022.html
https://ria.ru/20201004/mks-1578181693.html
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кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин, москва

В НАСА сообщили о двух возможных местах утечки воздуха на МКС

01:29 07.10.2020 (обновлено: 01:31 07.10.2020)
 
© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Два возможных места утечки воздуха определены в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Сейчас есть две предполагаемые зоны (утечки)... Поэтому идея такая, чтобы за сегодняшние ночные съёмки (камерами GoPro) вот эти два места посмотреть с пристрастием", - сказал российским космонавтам специалист подмосковного центра управления полетами.
Он отметил, что первая возможная зона утечки воздуха находится в районе аппаратуры широкополосной системы связи, вторая - в районе трубопроводов. Первую зону удалось определить ранее по движению пылинок, которое зафиксировала камера GoPro.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
Вчера, 19:23
Экипаж МКС использует инфракрасную камеру для поиска утечки воздуха
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за 8 часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме.
Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
По мнению исполнительного директора по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергея Крикалева, на станцию придется доставлять дополнительные объемы воздуха, если экипажу не удастся длительное время устранить утечку.
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.
Модуль Звезда международной космической станции - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 14:57РИА Наука
Эксперты назвали возможную причину утечки воздуха на МКС
 
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Кристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСААнатолий ИванишинМосква
 
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