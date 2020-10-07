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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578693170.html
Алиев заявил об эффективности сотрудничества между Россией и Турцией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что сейчас для Турции более выгодно сотрудничество в ипостаси "великой державы" с Россией, чем в роли страны НАТО с РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:26
2020-10-07T18:26
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нато
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> считает, что сейчас для <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a> более выгодно сотрудничество в ипостаси "великой державы" с Россией, чем в роли страны <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> с другими государствами Альянса.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армения</a> и <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201001/turtsiya-1578021955.html
https://ria.ru/20201006/karabakh-1578442310.html
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нагорно-карабахская республика
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
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нато, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, турция, азербайджан, армения, в мире

Алиев заявил об эффективности сотрудничества между Россией и Турцией

18:26 07.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев перед началом 5-го Саммита Восточного партнерства в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 7 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что сейчас для Турции более выгодно сотрудничество в ипостаси "великой державы" с Россией, чем в роли страны НАТО с другими государствами Альянса.

"Сегодня сотрудничество между великой державой Россией и великой державой Турцией, которая является членом НАТО, намного более искреннее, прочное, эффективное, чем сотрудничество страны НАТО Турции, скажем, с другой страной НАТО, которая постоянно Турцию в чем-то обвиняет", - сказал Алиев в интервью Первому телеканалу России.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции. - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНАТОИльхам АлиевНагорно-Карабахская РеспубликаТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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