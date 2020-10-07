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https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578576056.html
В Турции подешевел самый популярный у туристов аттракцион
В турецкой Каппадокии снизилась стоимость главного туристического аттракциона — полета на воздушном шаре, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T11:10
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туризм
туризм
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. </strong>В турецкой Каппадокии снизилась стоимость главного туристического аттракциона — полета на воздушном шаре, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52932.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.В регионе в отсутствии традиционных для этого направления китайских и британских путешественников, резко упала загрузка отелей и спрос на экскурсии на земле и на воздушных шарах. Так, полет на воздушном шаре теперь стоит вместо 200 евро примерно 160. Кроме того, исчезли очереди на этот аттракцион и толпы шумных путешественников. "По сообщению принимающего офиса в Анталье, там цены на все услуги и музеи в сравнении с прошлым годом снизились на 20-30 процентов", – сообщили эксперты. Подешевели и сувениры: если годом ранее можно было сторговать треть, сейчас продавцы уступят половину.
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анталья (провинция)
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туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

В Турции подешевел самый популярный у туристов аттракцион

11:10 07.10.2020 (обновлено: 11:11 07.10.2020)
 
© Depositphotos / ViolinКаппадокия
Каппадокия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Depositphotos / Violin
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В турецкой Каппадокии снизилась стоимость главного туристического аттракциона — полета на воздушном шаре, сообщает АТОР.
В регионе в отсутствии традиционных для этого направления китайских и британских путешественников, резко упала загрузка отелей и спрос на экскурсии на земле и на воздушных шарах.
"Чтобы привлечь туристов, местные компании снижают цены на полеты, улучшают качество экскурсий по подземному городу, стремятся показывать гостям новые локации", – сообщили в пресс-службе крупного туроператора.
Так, полет на воздушном шаре теперь стоит вместо 200 евро примерно 160. Кроме того, исчезли очереди на этот аттракцион и толпы шумных путешественников.
"По сообщению принимающего офиса в Анталье, там цены на все услуги и музеи в сравнении с прошлым годом снизились на 20-30 процентов", – сообщили эксперты. Подешевели и сувениры: если годом ранее можно было сторговать треть, сейчас продавцы уступят половину.
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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ТуризмТуризмАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
 
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