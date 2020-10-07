https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578576056.html

В Турции подешевел самый популярный у туристов аттракцион

В турецкой Каппадокии снизилась стоимость главного туристического аттракциона — полета на воздушном шаре, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T11:10

2020-10-07T11:10

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туризм

анталья (провинция)

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турция

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. </strong>В турецкой Каппадокии снизилась стоимость главного туристического аттракциона — полета на воздушном шаре, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52932.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.В регионе в отсутствии традиционных для этого направления китайских и британских путешественников, резко упала загрузка отелей и спрос на экскурсии на земле и на воздушных шарах. Так, полет на воздушном шаре теперь стоит вместо 200 евро примерно 160. Кроме того, исчезли очереди на этот аттракцион и толпы шумных путешественников. "По сообщению принимающего офиса в Анталье, там цены на все услуги и музеи в сравнении с прошлым годом снизились на 20-30 процентов", – сообщили эксперты. Подешевели и сувениры: если годом ранее можно было сторговать треть, сейчас продавцы уступят половину.

https://ria.ru/20201007/otel-1578544233.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция