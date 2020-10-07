Тихановская отреагировала на включение в базу разыскиваемых лиц МВД РФ
22:24 07.10.2020 (обновлено: 02:20 08.10.2020)
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России.
"Надо наверное проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, а тем более в России замешана", - ответила она в видео, опубликованном в Telegram-канале "БелСат".
Ранее российское МВД сообщило, что основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против нее. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в Союзном государстве. Он отметил, что это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, бывает и наоборот.
Протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он получил 80,1 процента голосов избирателей. В последнее время акции протеста проходят в преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской основан Координационный совет (КС) по транзиту власти в Белоруссии. Оппозиция считает главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов и настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская уехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.