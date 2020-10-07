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https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html
Тихановская отреагировала на включение в базу разыскиваемых лиц МВД РФ
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T22:24
2020-10-08T02:20
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России. Ранее российское МВД сообщило, что основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против нее. Как пояснил РИА Новости адвокат <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj" target="_blank">Дмитрий Аграновский</a>, министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзном государстве</a>. Он отметил, что это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, бывает и наоборот.Протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он получил 80,1 процента голосов избирателей. В последнее время акции протеста проходят в преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской основан Координационный совет (КС) по транзиту власти в Белоруссии. Оппозиция считает главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов и настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578665857.html
Докукарекалась. Возврата в Белоруссию для неё нет в ближайшие годы.
60
Так приезжай встретиться с Путиным, заодно и узнаёшь, что за дело.
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белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия

Тихановская отреагировала на включение в базу разыскиваемых лиц МВД РФ

22:24 07.10.2020 (обновлено: 02:20 08.10.2020)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России.

"Надо наверное проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, а тем более в России замешана", - ответила она в видео, опубликованном в Telegram-канале "БелСат".

Ранее российское МВД сообщило, что основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против нее. Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в Союзном государстве. Он отметил, что это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, бывает и наоборот.
Протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он получил 80,1 процента голосов избирателей. В последнее время акции протеста проходят в преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 16:53
Тихановская призналась, что сказала бы Путину при встрече
После выборов по инициативе Тихановской основан Координационный совет (КС) по транзиту власти в Белоруссии. Оппозиция считает главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов и настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская уехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
 
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Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
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