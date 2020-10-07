https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html

Тихановская отреагировала на включение в базу разыскиваемых лиц МВД РФ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T22:24

2020-10-07T22:24

2020-10-08T02:20

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала включение ее в базу разыскиваемых лиц в России. Ранее российское МВД сообщило, что основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против нее. Как пояснил РИА Новости адвокат <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj" target="_blank">Дмитрий Аграновский</a>, министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзном государстве</a>. Он отметил, что это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, бывает и наоборот.Протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он получил 80,1 процента голосов избирателей. В последнее время акции протеста проходят в преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской основан Координационный совет (КС) по транзиту власти в Белоруссии. Оппозиция считает главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов и настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литву</a>. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578665857.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия