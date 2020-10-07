https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578713462.html

Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД РФ

Белорусского политика Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:20

2020-10-07T20:20

2020-10-08T02:18

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

дмитрий аграновский

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Белорусского политика <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД.Как говорится на сайте ведомства, основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против нее.Союзные обязательстваКак пояснил РИА Новости адвокат <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj" target="_blank">Дмитрий Аграновский</a>, российское министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзном государстве</a>.Аграновский напомнил, что это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, бывает и наоборот."Это обычная уголовно-правовая практика", — заключил адвокат.Так, в середине августа бывший претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> также объявили в межгосударственный розыск в России. Позднее экс-советник ГУМВД по ЦФО <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a> заявил РИА Новости, что политик находится в розыске одновременно в двух странах по стандартной процедуре, применяющейся в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.Нет ничего удивительногоПо словам председателя Общероссийского движения "Сильная Россия" <a href="https://ria.ru/person_Anton_Cvetkov" target="_blank">Антона Цветкова</a>, в случае с объявлением Тихановской в розыск в России " нет ничего удивительного"."Так как у нас союзные государства и выстроено хорошее взаимодействие с Белоруссией по противодействию преступности, мы видим, кого они разыскивают, они видят, кого разыскиваем мы. Это совершенно нормально", — сказал он РИА Новости.Он добавил, что при прозрачных границах не может быть по-другому: "иначе совершенно безнаказанное и легкое пересечение границы помешало бы реализации главного принципа — неотвратимости наказания".Как рассказал Цветков, в зависимости от тяжести преступления при обнаружении злоумышленника его могут задержать для передачи инициатору розыска. В другом случае его могут отпустить, взяв объяснения и оформив обязательство о явке, если это не противоречит закону обоих государств.Дело против ТихановскойДевятого августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоялись выборы главы государства. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Из-за этого в республике начались массовые протесты.После выборов по инициативе Тихановской организовали Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Оппозиция требует проведения нового голосования, настаивает на переговорах с действующей администрацией и считает Тихановскую избранным лидером.В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.Сейчас шесть из семи членов президиума Координационного совета арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html

https://ria.ru/20201007/shestvie-1578708018.html

https://ria.ru/20201007/babariko-1578687776.html

Влад Антилибер Ловить кухарку никто не будет. Никому не нужна морока и проблемы с ней, как со Сноуденом. Это чисто моральная и политическая поддержка законно-избранному подавляющим большинством граждан, Президенту Белоруссии, на фоне давления и призыва к Путину встретиться с Тихановской. Уважение за то, что не стали двуличничать и осторожничать, а четко показали с кем Россия. 163

Дмитрий В Браво! Россия! Она должна ответить или пусть прячется,от России. Молодцы. 129

10

россия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий аграновский, белоруссия, литва, в мире