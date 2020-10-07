Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578713462.html
Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД РФ
Белорусского политика Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:20
2020-10-08T02:18
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий аграновский
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:136:3155:1911_1400x0_80_0_0_0bd60b3e41c139d0b7404b5435a18b75.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Белорусского политика <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД.Как говорится на сайте ведомства, основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против нее.Союзные обязательстваКак пояснил РИА Новости адвокат <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj" target="_blank">Дмитрий Аграновский</a>, российское министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзном государстве</a>.Аграновский напомнил, что это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, бывает и наоборот."Это обычная уголовно-правовая практика", — заключил адвокат.Так, в середине августа бывший претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> также объявили в межгосударственный розыск в России. Позднее экс-советник ГУМВД по ЦФО <a href="http://ria.ru/person_Anton_Cvetkov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Цветков</a> заявил РИА Новости, что политик находится в розыске одновременно в двух странах по стандартной процедуре, применяющейся в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.Нет ничего удивительногоПо словам председателя Общероссийского движения "Сильная Россия" <a href="https://ria.ru/person_Anton_Cvetkov" target="_blank">Антона Цветкова</a>, в случае с объявлением Тихановской в розыск в России " нет ничего удивительного"."Так как у нас союзные государства и выстроено хорошее взаимодействие с Белоруссией по противодействию преступности, мы видим, кого они разыскивают, они видят, кого разыскиваем мы. Это совершенно нормально", — сказал он РИА Новости.Он добавил, что при прозрачных границах не может быть по-другому: "иначе совершенно безнаказанное и легкое пересечение границы помешало бы реализации главного принципа — неотвратимости наказания".Как рассказал Цветков, в зависимости от тяжести преступления при обнаружении злоумышленника его могут задержать для передачи инициатору розыска. В другом случае его могут отпустить, взяв объяснения и оформив обязательство о явке, если это не противоречит закону обоих государств.Дело против ТихановскойДевятого августа в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоялись выборы главы государства. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Из-за этого в республике начались массовые протесты.После выборов по инициативе Тихановской организовали Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Оппозиция требует проведения нового голосования, настаивает на переговорах с действующей администрацией и считает Тихановскую избранным лидером.В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.Сейчас шесть из семи членов президиума Координационного совета арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
https://ria.ru/20201007/shestvie-1578708018.html
https://ria.ru/20201007/babariko-1578687776.html
Ловить кухарку никто не будет. Никому не нужна морока и проблемы с ней, как со Сноуденом. Это чисто моральная и политическая поддержка законно-избранному подавляющим большинством граждан, Президенту Белоруссии, на фоне давления и призыва к Путину встретиться с Тихановской. Уважение за то, что не стали двуличничать и осторожничать, а четко показали с кем Россия.
163
Браво! Россия! Она должна ответить или пусть прячется,от России. Молодцы.
129
10
россия
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_213:0:2942:2047_1400x0_80_0_0_b44cc0ae79c96a27b0d5ce99a6482670.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий аграновский, белоруссия, литва, в мире

Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД РФ

20:20 07.10.2020 (обновлено: 02:18 08.10.2020)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Белорусского политика Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД.
Как говорится на сайте ведомства, основанием для межгосударственного розыска послужило уголовное дело против нее.

Союзные обязательства

Как пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский, российское министерство объявило Тихановскую в розыск в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.

"В России, насколько я знаю, против нее не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии ее обвиняют в призывах к захвату власти. <...> В случае задержания на территории России ее передадут Белоруссии для уголовного преследования по предъявленным обвинениям", — заявил он.

Аграновский напомнил, что это не первый случай, когда Минск обращается к Москве за розыском своих граждан, бывает и наоборот.
"Это обычная уголовно-правовая практика", — заключил адвокат.
Так, в середине августа бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало также объявили в межгосударственный розыск в России. Позднее экс-советник ГУМВД по ЦФО Антон Цветков заявил РИА Новости, что политик находится в розыске одновременно в двух странах по стандартной процедуре, применяющейся в рамках противодействия преступности в Союзном государстве.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 14:58Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии

Нет ничего удивительного

По словам председателя Общероссийского движения "Сильная Россия" Антона Цветкова, в случае с объявлением Тихановской в розыск в России " нет ничего удивительного".
"Так как у нас союзные государства и выстроено хорошее взаимодействие с Белоруссией по противодействию преступности, мы видим, кого они разыскивают, они видят, кого разыскиваем мы. Это совершенно нормально", — сказал он РИА Новости.
Он добавил, что при прозрачных границах не может быть по-другому: "иначе совершенно безнаказанное и легкое пересечение границы помешало бы реализации главного принципа — неотвратимости наказания".
Как рассказал Цветков, в зависимости от тяжести преступления при обнаружении злоумышленника его могут задержать для передачи инициатору розыска. В другом случае его могут отпустить, взяв объяснения и оформив обязательство о явке, если это не противоречит закону обоих государств.
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 19:34Протесты в Белоруссии
Сторонники Лукашенко проводят шествие в центре Минска

Дело против Тихановской

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Из-за этого в республике начались массовые протесты.
После выборов по инициативе Тихановской организовали Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Оппозиция требует проведения нового голосования, настаивает на переговорах с действующей администрацией и считает Тихановскую избранным лидером.
В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.
Сейчас шесть из семи членов президиума Координационного совета арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
Кандидат в президенты Белорусии Виктор Бабарико - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 17:59Протесты в Белоруссии
Суд в Минске оставил Виктора Бабарико под стражей
 
Обсудить10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий АграновскийБелоруссияЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния