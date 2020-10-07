https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578707342.html

Эксперт назвал объявление Тихановской в розыск в России "нормальным"

Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - "совершенно нормально" в рамках Союзного государства, считает... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:32

2020-10-07T19:32

2020-10-07T19:32

протесты в белоруссии

светлана тихановская

сильная россия

антон цветков ("сильная россия")

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> - "совершенно нормально" в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" <a href="https://ria.ru/person_Anton_Cvetkov" target="_blank">Антон Цветков</a>.Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России, следует из базы данных МВД России.Он добавил, что при обнаружении разыскиваемого лица алгоритм действий будет следующим: в зависимости от тяжести преступления злоумышленника задержат для передачи инициатору розыска, либо, взяв объяснения и оформив обязательство о явке к инициатору, отпустят, если это не противоречит закону обоих государств.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.В середине августа бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало был объявлен в межгосударственный розыск в России.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578679371.html

https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, сильная россия, антон цветков ("сильная россия"), александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, литва, в мире