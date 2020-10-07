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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578707342.html
Эксперт назвал объявление Тихановской в розыск в России "нормальным"
Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - "совершенно нормально" в рамках Союзного государства, считает... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:32
2020-10-07T19:32
протесты в белоруссии
светлана тихановская
сильная россия
антон цветков ("сильная россия")
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> - "совершенно нормально" в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" <a href="https://ria.ru/person_Anton_Cvetkov" target="_blank">Антон Цветков</a>.Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России, следует из базы данных МВД России.Он добавил, что при обнаружении разыскиваемого лица алгоритм действий будет следующим: в зависимости от тяжести преступления злоумышленника задержат для передачи инициатору розыска, либо, взяв объяснения и оформив обязательство о явке к инициатору, отпустят, если это не противоречит закону обоих государств.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.В середине августа бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало был объявлен в межгосударственный розыск в России.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578679371.html
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
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светлана тихановская, сильная россия, антон цветков ("сильная россия"), александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, литва, в мире

Эксперт назвал объявление Тихановской в розыск в России "нормальным"

19:32 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - "совершенно нормально" в рамках Союзного государства, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России, следует из базы данных МВД России.

"В данной практике нет ничего удивительного. Так как у нас Союзные государства и выстроено хорошее взаимодействие с Белоруссией по противодействию преступности, мы видим, кого они разыскивают, они видят, кого разыскиваем мы. Это совершенно нормально. При прозрачных границах по-другому быть не должно, иначе совершенно безнаказанное и легкое пересечение границы помешало бы реализации главного принципа – неотвратимости наказания", - сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости Цветков.

Он добавил, что при обнаружении разыскиваемого лица алгоритм действий будет следующим: в зависимости от тяжести преступления злоумышленника задержат для передачи инициатору розыска, либо, взяв объяснения и оформив обязательство о явке к инициатору, отпустят, если это не противоречит закону обоих государств.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 17:29Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
В середине августа бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало был объявлен в межгосударственный розыск в России.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСильная РоссияАнтон Цветков ("Сильная Россия")Александр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияЛитваВ мире
 
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