Эксперт назвал объявление Тихановской в розыск в России "нормальным"
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Объявление в розыск в России бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - "совершенно нормально" в рамках Союзного государства, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России, следует из базы данных МВД России.
"В данной практике нет ничего удивительного. Так как у нас Союзные государства и выстроено хорошее взаимодействие с Белоруссией по противодействию преступности, мы видим, кого они разыскивают, они видят, кого разыскиваем мы. Это совершенно нормально. При прозрачных границах по-другому быть не должно, иначе совершенно безнаказанное и легкое пересечение границы помешало бы реализации главного принципа – неотвратимости наказания", - сказал в разговоре с корреспондентом РИА Новости Цветков.
Он добавил, что при обнаружении разыскиваемого лица алгоритм действий будет следующим: в зависимости от тяжести преступления злоумышленника задержат для передачи инициатору розыска, либо, взяв объяснения и оформив обязательство о явке к инициатору, отпустят, если это не противоречит закону обоих государств.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
В середине августа бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало был объявлен в межгосударственный розыск в России.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>