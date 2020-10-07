https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578684355.html

Эксперт объяснил, почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Россия объявила бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск в рамках Союзного государства, считает адвокат... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:48

2020-10-07T17:48

2020-10-07T17:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

союзное государство

дмитрий аграновский

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678126_0:136:3155:1911_1400x0_80_0_0_0bd60b3e41c139d0b7404b5435a18b75.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Россия объявила бывшего кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a> в межгосударственный розыск в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>, считает адвокат <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj" target="_blank">Дмитрий Аграновский</a>.Информация об объявлении в розыск появилась в базе данных МВД России.Он отметил, что это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот. "Это обычная уголовно-правовая практика", - отметил адвокат.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578665857.html

https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578406699.html

Василий Кнутт Чтобы нам ее объявлять в розыск, белорусский СК должен был представить довольно веские доказательства. В чем я не уверн. Потому как призывов к захвату как раз таки и не было. Все помнят как частный пример ее выступление (хоть и под дулом) из ЦИК о том чтобы не противостоять милиции. Режим демонстрирует звериный оскал, а наша система идет на поводу. 51

sizif8 Но Тихановская - гражданка Литвы. 28

10

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, союзное государство, дмитрий аграновский, белоруссия, в мире