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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578684355.html
Эксперт объяснил, почему Россия объявила Тихановскую в розыск
Россия объявила бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск в рамках Союзного государства, считает адвокат... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:48
2020-10-07T17:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
союзное государство
дмитрий аграновский
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Россия объявила бывшего кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлану Тихановскую</a> в межгосударственный розыск в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Sojuznoe_gosudarstvo" target="_blank">Союзного государства</a>, считает адвокат <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Agranovskijj" target="_blank">Дмитрий Аграновский</a>.Информация об объявлении в розыск появилась в базе данных МВД России.Он отметил, что это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот. "Это обычная уголовно-правовая практика", - отметил адвокат.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578665857.html
https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578406699.html
Чтобы нам ее объявлять в розыск, белорусский СК должен был представить довольно веские доказательства. В чем я не уверн. Потому как призывов к захвату как раз таки и не было. Все помнят как частный пример ее выступление (хоть и под дулом) из ЦИК о том чтобы не противостоять милиции. Режим демонстрирует звериный оскал, а наша система идет на поводу.
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Но Тихановская - гражданка Литвы.
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россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, союзное государство, дмитрий аграновский, белоруссия, в мире

Эксперт объяснил, почему Россия объявила Тихановскую в розыск

17:48 07.10.2020
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия объявила бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск в рамках Союзного государства, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Информация об объявлении в розыск появилась в базе данных МВД России.

"В России, насколько я знаю, против нее не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии ее обвиняют в призывах к захвату власти. В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому ее объявили в межгосударственный розыск. В случае задержания на территории России ее передадут Белоруссии для уголовного преследования по предъявленным обвинениям", - сказали РИА Новости Аграновский.

Он отметил, что это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот. "Это обычная уголовно-правовая практика", - отметил адвокат.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоДмитрий АграновскийБелоруссияВ мире
 
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