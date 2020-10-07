Эксперт объяснил, почему Россия объявила Тихановскую в розыск
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия объявила бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск в рамках Союзного государства, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Информация об объявлении в розыск появилась в базе данных МВД России.
"В России, насколько я знаю, против нее не возбуждено уголовных дел, а в Белоруссии ее обвиняют в призывах к захвату власти. В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому ее объявили в межгосударственный розыск. В случае задержания на территории России ее передадут Белоруссии для уголовного преследования по предъявленным обвинениям", - сказали РИА Новости Аграновский.
Он отметил, что это не первый случай, когда Белоруссия обращается к России за розыском своих граждан, также бывает и наоборот. "Это обычная уголовно-правовая практика", - отметил адвокат.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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