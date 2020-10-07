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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578679371.html
Тихановской грозит от трех до пяти лет заключения
Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской грозит от трех до пяти лет лишения свободы, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:29
2020-10-07T17:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Бывшему кандидату в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлане Тихановской</a> грозит от трех до пяти лет лишения свободы, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса Республики Белоруссия.Как следует из базы <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF" target="_blank">МВД РФ</a>, Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск в России. Согласно данным, на родине она обвиняется по статье 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". При этом по какой части указанной статьи обвиняется Тихановская, не указывается.Согласно ч.1 ст. 361 УК РБ, за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии… или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, могут быть назначены как арест, так и до 3 лет лишения свободы.Вторая часть вменяемой статьи предусматривает, что обвиняемый призывал иностранные государства или иностранные или международные организации совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Тут санкция аналогичная – до 3 лет лишения свободы.В третьей части прописывается, если все эти действия совершались с использованием СМИ или интернета, срок заключения может составить от 2 до 5 лет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578665857.html
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578604271.html
К следующим выборам в Белоруссии выйдет. Вся в наколках)))). Порвёт всех)))))
62
Сколько ж котлет она сможет нажарить за такой срок? :-О
58
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), белоруссия, в мире

Тихановской грозит от трех до пяти лет заключения

17:29 07.10.2020 (обновлено: 17:55 07.10.2020)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской грозит от трех до пяти лет лишения свободы, согласно инкриминируемой статье Уголовного кодекса Республики Белоруссия.
Как следует из базы МВД РФ, Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск в России. Согласно данным, на родине она обвиняется по статье 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". При этом по какой части указанной статьи обвиняется Тихановская, не указывается.
Согласно ч.1 ст. 361 УК РБ, за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии… или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, могут быть назначены как арест, так и до 3 лет лишения свободы.
Вторая часть вменяемой статьи предусматривает, что обвиняемый призывал иностранные государства или иностранные или международные организации совершить действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Тут санкция аналогичная – до 3 лет лишения свободы.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 16:53
Тихановская призналась, что сказала бы Путину при встрече
В третьей части прописывается, если все эти действия совершались с использованием СМИ или интернета, срок заключения может составить от 2 до 5 лет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
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Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 13:07Протесты в Белоруссии
В Кремле оценили участие Тихановской в жизни Белоруссии
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)БелоруссияВ мире
 
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