https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578665857.html

Тихановская призналась, что сказала бы Путину при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась в интервью немецкой газете Die Tageszeitung, что сказала бы Владимиру Путину при... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:53

2020-10-07T16:53

2020-10-07T16:59

светлана тихановская

александр лукашенко

германия

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась в интервью немецкой газете <a href="https://taz.de/" target="_blank">Die Tageszeitung</a>, что сказала бы Владимиру Путину при встрече.Она отметила, что считает необходимым сменить действующую власть в республике. При этом она добавила, что относится к России доброжелательно.Накануне Тихановская встретилась в канцлером Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a>. При этом пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщил, что Путин не планирует каких-либо контактов с экс-кандидатом. Массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых одержал победу <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят в основном в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Оппозиция считает избранным главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578663502.html

Сергей Сергей Кто ты такая, что бы Владимир Владимирович с тобой встречался?!)))))) 39

Илья Jlord Сокамерникам будет объяснения давать,а не Путину). 33

15

германия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, германия, белоруссия, литва, в мире