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https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578665857.html
Тихановская призналась, что сказала бы Путину при встрече
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась в интервью немецкой газете Die Tageszeitung, что сказала бы Владимиру Путину при... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:53
2020-10-07T16:59
светлана тихановская
александр лукашенко
германия
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась в интервью немецкой газете <a href="https://taz.de/" target="_blank">Die Tageszeitung</a>, что сказала бы Владимиру Путину при встрече.Она отметила, что считает необходимым сменить действующую власть в республике. При этом она добавила, что относится к России доброжелательно.Накануне Тихановская встретилась в канцлером Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелой Меркель</a>. При этом пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщил, что Путин не планирует каких-либо контактов с экс-кандидатом. Массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых одержал победу <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят в основном в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Оппозиция считает избранным главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578663502.html
Кто ты такая, что бы Владимир Владимирович с тобой встречался?!))))))
39
Сокамерникам будет объяснения давать,а не Путину).
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германия
белоруссия
литва
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, германия, белоруссия, литва, в мире

Тихановская призналась, что сказала бы Путину при встрече

16:53 07.10.2020 (обновлено: 16:59 07.10.2020)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поделилась в интервью немецкой газете Die Tageszeitung, что сказала бы Владимиру Путину при встрече.
Она отметила, что считает необходимым сменить действующую власть в республике. При этом она добавила, что относится к России доброжелательно.
"Мы суверенная страна. Мы с вами дружим, и эта дружба останется", - приводит ее слова издание.
Накануне Тихановская встретилась в канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не планирует каких-либо контактов с экс-кандидатом.
Массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых одержал победу Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят в основном в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 16:47
Тихановская объявлена в розыск в России
После выборов по инициативе Тихановской создан Координационный совет (КС) по транзиту власти в стране. Оппозиция считает избранным главой государства Тихановскую, требует назначения новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. При этом сама Тихановская выехала в Литву. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.
 
Обсудить15
Светлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГерманияБелоруссияЛитваВ мире
 
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