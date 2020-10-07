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https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578663362.html
Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД РФ
Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в России, сообщается на сайте Министерства внутренних дел. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:47
2020-10-08T02:03
россия
александр лукашенко
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
литва
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> объявили в межгосударственный розыск в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, сообщается на сайте <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">Министерства внутренних дел</a>.Как отмечает ведомство, Тихановскую разыскивают по статье Уголовного кодекса.После прошедших в Белоруссии президентских выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В голосовании победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную серию акций протеста.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации митингов в Белоруссии. Президент добавил, что западные страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
Дорогие беларусы! Не повторяйте ошибок Украины!? Чем Лукашенко не угодил вам? Ведь жили хорошо под его руководством.
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россия, александр лукашенко, министерство внутренних дел рф (мвд россии), литва, светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД РФ

16:47 07.10.2020 (обновлено: 02:03 08.10.2020)
 
© AFP 2020 / John McDougall Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AFP 2020 / John McDougall
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в России, сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
Как отмечает ведомство, Тихановскую разыскивают по статье Уголовного кодекса.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 14:58Протесты в Белоруссии
Тихановская призвала расширить санкции против Белоруссии
После прошедших в Белоруссии президентских выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.

Ситуация в Белоруссии

Массовые протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную серию акций протеста.
Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации митингов в Белоруссии. Президент добавил, что западные страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.
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Обсудить1178
РоссияАлександр ЛукашенкоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЛитваСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
 
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