https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578663362.html
Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД РФ
Экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в России, сообщается на сайте Министерства внутренних дел. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:47
2020-10-07T16:47
2020-10-08T02:03
россия
александр лукашенко
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
литва
светлана тихановская
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578677414_0:152:3093:1892_1400x0_80_0_0_38670e6bc31e7fb9c4808dc32a44c208.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> объявили в межгосударственный розыск в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, сообщается на сайте <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">Министерства внутренних дел</a>.Как отмечает ведомство, Тихановскую разыскивают по статье Уголовного кодекса.После прошедших в Белоруссии президентских выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. В голосовании победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную серию акций протеста.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации митингов в Белоруссии. Президент добавил, что западные страны подыгрывают Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201007/belorussiya-1578635503.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
Алёна
Дорогие беларусы! Не повторяйте ошибок Украины!? Чем Лукашенко не угодил вам? Ведь жили хорошо под его руководством.
2492
Kuxarenko.andrej1977
Допрыгалась...
2416
1178
россия
литва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578677414_603:180:3093:2048_1400x0_80_0_0_9d1941b72958c13fffe5a63bd1a02843.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, министерство внутренних дел рф (мвд россии), литва, светлана тихановская, белоруссия, в мире