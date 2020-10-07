https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578604271.html
В Кремле оценили участие Тихановской в жизни Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно сказать, что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская участвует в... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:07
2020-10-07T13:07
2020-10-07T13:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
евросоюз
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что вряд ли можно сказать, что экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> участвует в жизни Белоруссии, находясь на территории <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a>.У президента России Владимира Путина не планируется контактов с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, добавил Дмитрий Песков."Каких-либо контактов не планируется", - сказал Песков журналистам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В последнее время акции протеста проходят преимущественно в выходные дни, наиболее масштабные – по воскресеньям.После выборов по инициативе Тихановской оппозиция создала Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. Оппозиция считает избранным лидером Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. К настоящему времени шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong><br>
https://ria.ru/20201005/tikhanovskaya-1578302235.html
https://ria.ru/20201006/tikhanovskaya-1578482403.html
Владимир Ф. Быченков
Ну, подарили ей кусок берлинской стены. Пусть теперь на него молится и любуется, а путь в Белоруссию ей, похоже, заказан.
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россия
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире