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https://ria.ru/20201007/taksi-1578368526.html
Сахалинцы смогут вызвать экотакси для вывоза строительного мусора
Необычная услуга появилась на Сахалине – теперь для вывоза строительного мусора местные жители могут заказать так называемое экотакси. Грузовые машины приедут и РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:00
2020-10-07T08:00
хорошие новости
хорошие новости
сахалин
южно-сахалинск
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Необычная услуга появилась на Сахалине – теперь для вывоза строительного мусора местные жители могут заказать так называемое экотакси. Грузовые машины приедут и заберут все отходы, оставшиеся после ремонта или других хозяйственных дел."Запуск проекта экотакси облегчил и упростил процесс вывоза строительного мусора. Важно понимать, что отходы, образовавшиеся от капитального ремонта в квартире, сноса каких-то построек запрещено складировать на контейнерных площадках. Они не относятся к твердым коммунальным отходам. В связи с этим их надо вывозить отдельно", – рассказал РИА Новости генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами Максим Федотов.Он также добавил, что новый сервис должен решить проблему незаконных свалок, ведь экотакси привозят мусор только на официальный полигон Южно-Сахалинска, а не сваливают где-то в лесу.С момента пилотного запуска программы 20 августа услугами экотакси воспользовались уже 8 раз.Вызов таксиНа сегодняшний день в Южно-Сахалинске работают 50 машин – грузовики, мусоровозы и другая техника. Для того чтобы заказать такси нового вида, нужно зайти на сайт <a href="https://aotko65.ru/?m=statement&amp;type=6" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Управление отходами"</a> и оставить заявку. Эта процедура максимально проста и даже не требует регистрации.На сайте необходимо указать примерный объем строительного мусора и место вывоза, а также оставить контактные данные. После этого сервис рассчитывает стоимость услуги.После обработки заявки с клиентом связывается оператор: он уточняет параметры груза и согласовывает дату и время вывоза. Обычно машина приезжает в течение трех дней."Мы уже сейчас готовы распространить опыт экотакси на все муниципальные образования островного региона. Есть договоренность с перевозчиками по всей области. Если специалисты других регионов заинтересуются наших проектом, то мы готовы поделиться нашим опытом", – отметил Максим Федотов.
сахалин
южно-сахалинск
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хорошие новости, сахалин, южно-сахалинск

Сахалинцы смогут вызвать экотакси для вывоза строительного мусора

08:00 07.10.2020
 
CC0 / / Ремонт в квартире
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Необычная услуга появилась на Сахалине – теперь для вывоза строительного мусора местные жители могут заказать так называемое экотакси. Грузовые машины приедут и заберут все отходы, оставшиеся после ремонта или других хозяйственных дел.
"Запуск проекта экотакси облегчил и упростил процесс вывоза строительного мусора. Важно понимать, что отходы, образовавшиеся от капитального ремонта в квартире, сноса каких-то построек запрещено складировать на контейнерных площадках. Они не относятся к твердым коммунальным отходам. В связи с этим их надо вывозить отдельно", – рассказал РИА Новости генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами Максим Федотов.
Он также добавил, что новый сервис должен решить проблему незаконных свалок, ведь экотакси привозят мусор только на официальный полигон Южно-Сахалинска, а не сваливают где-то в лесу.

Дополнительно на всех контейнерных площадках размещены информационные баннеры с QR-кодом, с помощью которого можно открыть электронную заявку с любого мобильного устройства", – добавил Максим Федотов.

С момента пилотного запуска программы 20 августа услугами экотакси воспользовались уже 8 раз.

Вызов такси

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске работают 50 машин – грузовики, мусоровозы и другая техника. Для того чтобы заказать такси нового вида, нужно зайти на сайт "Управление отходами" и оставить заявку. Эта процедура максимально проста и даже не требует регистрации.

"Мы предлагаем очень быстрый сервис, который позволяет практически в один клик оформить заявку и оплатить онлайн. Людям не придется обзванивать всех частников, кто предлагает услуги грузоперевозки, и искать необходимый транспорт", – сказал Максим Федотов.

На сайте необходимо указать примерный объем строительного мусора и место вывоза, а также оставить контактные данные. После этого сервис рассчитывает стоимость услуги.
После обработки заявки с клиентом связывается оператор: он уточняет параметры груза и согласовывает дату и время вывоза. Обычно машина приезжает в течение трех дней.
"Мы уже сейчас готовы распространить опыт экотакси на все муниципальные образования островного региона. Есть договоренность с перевозчиками по всей области. Если специалисты других регионов заинтересуются наших проектом, то мы готовы поделиться нашим опытом", – отметил Максим Федотов.
 
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