https://ria.ru/20201007/stolknoveniya-1578590362.html
В Греции начались столкновения из-за дела ультраправой партии
Столкновения начались возле суда в Афинах, где оглашается приговор о признании ультраправой партии "Золотая заря" преступной организацией, передает агентство... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:05
2020-10-07T12:05
2020-10-07T14:24
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578622949_0:277:1601:1177_1400x0_80_0_0_1f13299757a7dac57a09e441ac112c78.jpg
<strong>АФИНЫ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Столкновения начались возле суда в <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинах</a>, где оглашается приговор о признании ультраправой партии "Золотая заря" преступной организацией, передает агентство <a href="https://sputniknews.gr/" target="_blank">"Спутник Греция"</a>.Митингующие встретили громкими криками одобрения и аплодисментами вердикт суда.Сразу после этого группа молодежи из левацких организаций стала забрасывать полицейских камнями и "коктейлями Молотова". Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Вся улица затянута газом.Телеканал ERT передает, что полиция применяет водометы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201004/gretsiya-1578173997.html
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578622949_0:0:1601:1200_1400x0_80_0_0_2a22a74df5b1484bb46352b04103222d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, в мире