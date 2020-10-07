https://ria.ru/20201007/stolknoveniya-1578590362.html

В Греции начались столкновения из-за дела ультраправой партии

Столкновения начались возле суда в Афинах, где оглашается приговор о признании ультраправой партии "Золотая заря" преступной организацией, передает агентство... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:05

2020-10-07T12:05

2020-10-07T14:24

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578622949_0:277:1601:1177_1400x0_80_0_0_1f13299757a7dac57a09e441ac112c78.jpg

<strong>АФИНЫ, 7 окт – РИА Новости.</strong> Столкновения начались возле суда в <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинах</a>, где оглашается приговор о признании ультраправой партии "Золотая заря" преступной организацией, передает агентство <a href="https://sputniknews.gr/" target="_blank">"Спутник Греция"</a>.Митингующие встретили громкими криками одобрения и аплодисментами вердикт суда.Сразу после этого группа молодежи из левацких организаций стала забрасывать полицейских камнями и "коктейлями Молотова". Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Вся улица затянута газом.Телеканал ERT передает, что полиция применяет водометы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/gretsiya-1578173997.html

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, в мире