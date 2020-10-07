https://ria.ru/20201007/stavki-1578715956.html

ПСБ снижает ставки для ответственных заемщиков до 3,8% годовых

предоставляет своим заемщикам возможность снизить ставку по кредиту наличными до 3,8% годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:27

2020-10-07T20:27

2020-10-07T20:27

банк псб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1400x0_80_0_0_06e4eaf2464db1e19367d80530e108f6.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПАО ПСБ</a><strong> </strong>предоставляет своим заемщикам возможность снизить ставку по кредиту наличными до 3,8% годовых, сообщает пресс-служба банка."Кредит без залога и поручительства на любые цели выдается по одной из самых низких ставок на рынке — 6,8% при подключении финансовой защиты. При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей, банк автоматически будет снижать ставку на один процентный пункт каждый год, максимальное снижение от первоначальной ставки по договору составляет три процентных пункта. Это предложение действует и для клиентов, которые хотят рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках", — говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента розничного кредитования ПСБ Андрея Точеного, в последние месяцы наблюдается рост спроса на потребительские кредиты. "Это связано с реализацией отложенного спроса после режима самоизоляции, и второй фактор – это стремление заемщиков сэкономить на процентах, рефинансировав более дорогие кредиты, полученные 2-3 года назад. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> стремится повысить доступность кредитных средств для клиентов – мы устанавливаем новый уровень ставок по беззалоговым кредитам. Ставка 6,8% годовых является сейчас лучшим предложением на рынке для массового клиента. При этом банк дополнительно поощряет ответственных заемщиков, предоставляя им возможность снизить ставку до рекордно низкого уровня — 3,8% годовых. Это предложение ориентировано на клиентов, получающих крупные кредиты на долгий срок", — отметил Точеный.Ставка 6,8% действует для кредитов на сумму от 700 тысяч до 3 миллионов рублей на срок от 12 до 84 месяцев. При выборе клиентом кредита без страхования ставка составит 10,8% годовых.

https://ria.ru/20200529/1572192427.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика