Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/stavki-1578715956.html
ПСБ снижает ставки для ответственных заемщиков до 3,8% годовых
предоставляет своим заемщикам возможность снизить ставку по кредиту наличными до 3,8% годовых, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:27
2020-10-07T20:27
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_0:97:3298:1952_1400x0_80_0_0_06e4eaf2464db1e19367d80530e108f6.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПАО ПСБ</a><strong> </strong>предоставляет своим заемщикам возможность снизить ставку по кредиту наличными до 3,8% годовых, сообщает пресс-служба банка."Кредит без залога и поручительства на любые цели выдается по одной из самых низких ставок на рынке — 6,8% при подключении финансовой защиты. При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей, банк автоматически будет снижать ставку на один процентный пункт каждый год, максимальное снижение от первоначальной ставки по договору составляет три процентных пункта. Это предложение действует и для клиентов, которые хотят рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках", — говорится в пресс-релизе.По словам директора департамента розничного кредитования ПСБ Андрея Точеного, в последние месяцы наблюдается рост спроса на потребительские кредиты. "Это связано с реализацией отложенного спроса после режима самоизоляции, и второй фактор – это стремление заемщиков сэкономить на процентах, рефинансировав более дорогие кредиты, полученные 2-3 года назад. <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> стремится повысить доступность кредитных средств для клиентов – мы устанавливаем новый уровень ставок по беззалоговым кредитам. Ставка 6,8% годовых является сейчас лучшим предложением на рынке для массового клиента. При этом банк дополнительно поощряет ответственных заемщиков, предоставляя им возможность снизить ставку до рекордно низкого уровня — 3,8% годовых. Это предложение ориентировано на клиентов, получающих крупные кредиты на долгий срок", — отметил Точеный.Ставка 6,8% действует для кредитов на сумму от 700 тысяч до 3 миллионов рублей на срок от 12 до 84 месяцев. При выборе клиентом кредита без страхования ставка составит 10,8% годовых.
https://ria.ru/20200529/1572192427.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151504/05/1515040590_284:0:3015:2048_1400x0_80_0_0_7b36ce22829b206918b11651b361cb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ снижает ставки для ответственных заемщиков до 3,8% годовых

20:27 07.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. ПАО ПСБ предоставляет своим заемщикам возможность снизить ставку по кредиту наличными до 3,8% годовых, сообщает пресс-служба банка.
"Кредит без залога и поручительства на любые цели выдается по одной из самых низких ставок на рынке — 6,8% при подключении финансовой защиты. При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей, банк автоматически будет снижать ставку на один процентный пункт каждый год, максимальное снижение от первоначальной ставки по договору составляет три процентных пункта. Это предложение действует и для клиентов, которые хотят рефинансировать потребительские кредиты, взятые в сторонних банках", — говорится в пресс-релизе.
По словам директора департамента розничного кредитования ПСБ Андрея Точеного, в последние месяцы наблюдается рост спроса на потребительские кредиты.
"Это связано с реализацией отложенного спроса после режима самоизоляции, и второй фактор – это стремление заемщиков сэкономить на процентах, рефинансировав более дорогие кредиты, полученные 2-3 года назад. ПСБ стремится повысить доступность кредитных средств для клиентов – мы устанавливаем новый уровень ставок по беззалоговым кредитам. Ставка 6,8% годовых является сейчас лучшим предложением на рынке для массового клиента. При этом банк дополнительно поощряет ответственных заемщиков, предоставляя им возможность снизить ставку до рекордно низкого уровня — 3,8% годовых. Это предложение ориентировано на клиентов, получающих крупные кредиты на долгий срок", — отметил Точеный.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая, 17:32
ПСБ начинает прием заявок на кредиты по ставке 2%
Ставка 6,8% действует для кредитов на сумму от 700 тысяч до 3 миллионов рублей на срок от 12 до 84 месяцев. При выборе клиентом кредита без страхования ставка составит 10,8% годовых.
 
Обсудить0
Банк ПСБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния