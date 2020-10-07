https://ria.ru/20201007/sobyanin-1578563566.html
Собянин призвал переболевших COVID-19 соблюдать рекомендации
Переболевшие коронавирусом граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:07
2020-10-07T10:07
2020-10-07T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА. 7 окт - РИА Новости.</strong> Переболевшие коронавирусом граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и остальные, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном блоге."Переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел", - отметил Собянин.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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