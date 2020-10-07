https://ria.ru/20201007/shtraf-1578633659.html

"Газпром" обжалует решение Польши о наложении штрафа на $7,6 млрд

Польша наложила штраф на российский "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу газопровода "Северный поток — 2", российская компания, со РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:53

2020-10-07T14:53

2020-10-07T15:34

вальдемар гердт

allseas

uniper

северный поток — 2

маргарет вестагер

газпром

дмитрий песков

финляндия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577448194_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7c96ca526bb261f438a5dcef82f45b34.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Польша наложила штраф на российский "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>", российская компания, со своей стороны, намерена оспорить это решение.Как сообщил на персс-конференции руководитель польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный, накануне его ведомство накануне завершило расследование по "Северному потоку — 2".Таким образом, европейские партнеры проекта — компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall — обязаны уплатить более 234 миллионов злотых, или 61 миллион долларов. Также они должны в течение 30 дней разорвать договоры о финансировании строительства газопровода.По словам Хрустного, регулятор готов к тому, что "Газпром" будет обжаловать вынесенное решение о штрафе.Позиция "Газпрома""Газпром" заявил, что принципиально не согласен с позицией польских властей в отношении "Северного потока — 2".По сообщению концерна, польский антимонопольный регулятор обвиняет его и партнеров в том, что они не согласовали с властями Польши создание СП для реализации проекта.В Москве подчеркнули, что это решение нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства.При этом беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации "Северного потока — 2", добавили в компании."Газпром" заявил, что обязательно воспользуется правом на обжалование решения, так как не нарушал польское антимонопольное законодательство.Таким образом, решение UOKiK пока не может вступить в силу.Позиция австрийской OMVАвстрийская компания OMV будет изучать решение UOKiK в отношении проекта "Северный поток — 2", будучи уверенной в том, что соблюдает все действующие законы, сообщили журналистам в пресс-службе компании."OMV твердо убеждена, что соблюдает все применимые законы", — указали в пресс-службе.Комментарий КремляВ Кремле не сомневаются, что "Газпром", которого Польша оштрафовала на 7,6 миллиарда долларов, предпримет юридические контрдействия с целью защиты своих интересов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По словам Пескова, решение Польши вряд ли скажется на отношениях Варшавы и Москвы, их и так нельзя назвать процветающими.Комментарий ЕврокомиссииИсполнительный вице-президент Еврокомиссии <a href="http://ria.ru/person_Margaret_Vestager/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Вестагер</a> заявила, что ЕК не знает деталей антимонопольного расследования Польши по "Северному потоку — 2", а наложенный ей штраф в 10% оборота — это много.Говоря о размере назначенного штрафа в 10% от оборота, она отметила, что штрафы ЕК в среднем составляют 4-6% от глобального оборота компании.Мнение немецкого парламентарияДепутат бундестага ФРГ, член комитета по международной политике <a href="http://ria.ru/person_valdemar-gerdt/" target="_blank" data-auto="true">Вальдемар Гердт</a> заявил РИА Новости, что правовые основания иска польского регулятора к участникам строительства газопровода "Северный поток 2" неясны.Он добавил, что за этим решением стоит и "личный польский интерес, поскольку <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> видит себя газовым хабом всей Европы".Такими методами, как отметил депутат, <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшава</a> пытается утвердить себя "участником серьезного бизнеса".Взыскание штрафаОфициальная Варшава полагает, что у нее есть инструменты для того, чтобы взыскать с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>" наложенный на него польским антимонопольным органом штраф в 7,6 миллиарда долларов. Об этом заявил замглавы МИД страны Павел Яблоньский.В этой связи он упомянул компенсацию по решению Стокгольмского экономического суда в пользу польской <a href="http://ria.ru/organization_ARRAY_0x6e91f28/" target="_blank" data-auto="true">PGNiG</a>.Он не уточнил, о каких именно инструментах взыскания штрафа идет речь.По словам замглавы МИДа, Польша "неизменно напоминает европейским партнерам" о том, что "Северный поток 2" "угрожает энергобезопасности всей Европы", европейским потребителям, так как потенциально может привести к "созданию необоснованного перевеса в пользу доминирующего положения "Газпрома" и доминированию России".Претензии ПольшиВесной прошлого года UOKiK обвинил "Газпром" и пять его партнеров по проекту "Северный поток — 2" в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода.В ноябре польский регулятор оштрафовал французскую <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a> на 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредоставление информации по делу.В начале 2020 года UOKiK обратился и в "Газпром" с запросом о предоставлении новых сведений в рамках разбирательства, российская компания в ответ попросила обосновать требование.В итоге регулятор принял решение наложить на "Газпром" штраф в 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, которая предусмотрена законодательством республики по такому делу.В "Газпроме", в свою очередь, заявили, что запрошенная UOKiK информация не имела какой-либо связи с предметом антимонопольного расследования."Северный поток — 2"Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>.Проект реализует компания <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, Engie, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта выступают <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, опасающаяся утратить доходы от транзита российского газа, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, которые активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, считающие проект политическим. В конце 2019 года Соединенные Штаты приняли оборонный бюджет, куда включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a>, занимавшаяся прокладкой труб, незамедлительно прекратила работы.Ранее Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" к настоящему моменту не достроен.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/sevpotok-1578500754.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/potok-1578073264.html

https://ria.ru/20201001/potok-1578033172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/sevpotok-1577769408.html

https://ria.ru/20200920/evropa-1577497676.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200919/ukraina-1577474434.html

https://ria.ru/20200919/gazoprovod-1577471938.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/kamkin-1577349023.html

selena_ab что мешает полякам отказаться от дешевого российского газа и полностью заменить его на американский газ ? а уж как мы будем свой газ поставлять другим странам - это наше дело. 104

Сергей С. Наверное пора показать, кто моська, а кто слон. Не слишком ли мы много позволяем над собой измываться? Думаю, что при Сталине Хватило бы одного его взгляда на министра энергетики. 102

27

финляндия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальдемар гердт, allseas, uniper, северный поток — 2, маргарет вестагер, газпром, дмитрий песков, финляндия, сша, украина, экономика