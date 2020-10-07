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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201007/shestvie-1578708018.html
Сторонники Лукашенко проводят шествие в центре Минска
Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко в среду проводят шествие "За мирную Беларусь" по центральному проспекту Минска, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:34
2020-10-07T19:34
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Сторонники президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в среду проводят шествие "За мирную Беларусь" по центральному проспекту <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, сообщил РИА Новости очевидец мероприятия.По его данным, шествие стартовало после 19.00 (совпадает с мск) от площади Независимости, где расположен Дом правительства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>. Участники акции, примерно несколько сотен человек, выдвинулись колонной вдоль проспекта Независимости на площадь Победы, где планируют возложить цветы к Вечному огню. Как сообщил очевидец, многие из присутствующих на мероприятии несут с собой государственные флаги. Несколько человек несут православный крест и иконы.Ранее сторонники Лукашенко уже проводили подобные шествия, которые власти называют мероприятиями "в поддержку мира и стабильности".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201007/minsk-1578651750.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578689783.html
Митинги оппозиции собирают сотни тысяч белорусов. Митинг сторонников Лукашенко-несколько сотен. Всем очевидно, что никаких 80 % у Лукашенко никогда отродясь не было!
40
Спасибо, РИА, за правду. Несколько сотен, а точнее кучка - человек 150.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Сторонники Лукашенко проводят шествие в центре Минска

19:34 07.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПортрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко в среду проводят шествие "За мирную Беларусь" по центральному проспекту Минска, сообщил РИА Новости очевидец мероприятия.
По его данным, шествие стартовало после 19.00 (совпадает с мск) от площади Независимости, где расположен Дом правительства Белоруссии. Участники акции, примерно несколько сотен человек, выдвинулись колонной вдоль проспекта Независимости на площадь Победы, где планируют возложить цветы к Вечному огню. Как сообщил очевидец, многие из присутствующих на мероприятии несут с собой государственные флаги. Несколько человек несут православный крест и иконы.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Ранее сторонники Лукашенко уже проводили подобные шествия, которые власти называют мероприятиями "в поддержку мира и стабильности".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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