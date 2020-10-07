https://ria.ru/20201007/shestvie-1578708018.html

Сторонники Лукашенко проводят шествие в центре Минска

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко в среду проводят шествие "За мирную Беларусь" по центральному проспекту Минска, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:34

2020-10-07T19:34

2020-10-07T19:34

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Сторонники президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в среду проводят шествие "За мирную Беларусь" по центральному проспекту <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, сообщил РИА Новости очевидец мероприятия.По его данным, шествие стартовало после 19.00 (совпадает с мск) от площади Независимости, где расположен Дом правительства <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>. Участники акции, примерно несколько сотен человек, выдвинулись колонной вдоль проспекта Независимости на площадь Победы, где планируют возложить цветы к Вечному огню. Как сообщил очевидец, многие из присутствующих на мероприятии несут с собой государственные флаги. Несколько человек несут православный крест и иконы.Ранее сторонники Лукашенко уже проводили подобные шествия, которые власти называют мероприятиями "в поддержку мира и стабильности".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201007/minsk-1578651750.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578689783.html

Juri BERG Митинги оппозиции собирают сотни тысяч белорусов. Митинг сторонников Лукашенко-несколько сотен. Всем очевидно, что никаких 80 % у Лукашенко никогда отродясь не было! 40

Андрей Рачевский Спасибо, РИА, за правду. Несколько сотен, а точнее кучка - человек 150. 31

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире