У группы Roxette вышел клип на ранее не издававшуюся песню

На YouTube-канале Roxette появился клип на ранее не публиковавшуюся песню "Let your heart dance with me” на основе архивных видеозаписей с участием Пера Гессле... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T01:55

2020-10-07T01:55

2020-10-07T02:14

культура

мари фредрикссон

музыка

новости культуры

roxette

<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Roxette <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fFidYtllRW0&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> клип на ранее не публиковавшуюся песню "Let your heart dance with me” на основе архивных видеозаписей с участием Пера Гессле и Мари Фредрикссон, скончавшейся в декабре 2019 года.Это одна из последних студийных записей группы, сделанная в тот момент, когда Мари уже испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Изначально планировалось, что песня войдет в альбом "Good Karma”, но она не была готова вовремя. Пер Гессле наткнулся на нее, когда разбирал архив для сборника неизданного материала группы "Bag of trix". Он доработал трек и выложил в Сеть почти год спустя после смерти Мари. Выход "Bag of trix” запланирован на 11 декабря.

