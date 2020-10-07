https://ria.ru/20201007/roxette-1578261688.html
У группы Roxette вышел клип на ранее не издававшуюся песню
На YouTube-канале Roxette появился клип на ранее не публиковавшуюся песню "Let your heart dance with me” на основе архивных видеозаписей с участием Пера Гессле... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:55
2020-10-07T01:55
2020-10-07T02:14
культура
мари фредрикссон
музыка
новости культуры
roxette
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале Roxette <a href="https://www.youtube.com/watch?v=fFidYtllRW0&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> клип на ранее не публиковавшуюся песню "Let your heart dance with me” на основе архивных видеозаписей с участием Пера Гессле и Мари Фредрикссон, скончавшейся в декабре 2019 года.Это одна из последних студийных записей группы, сделанная в тот момент, когда Мари уже испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Изначально планировалось, что песня войдет в альбом "Good Karma”, но она не была готова вовремя. Пер Гессле наткнулся на нее, когда разбирал архив для сборника неизданного материала группы "Bag of trix". Он доработал трек и выложил в Сеть почти год спустя после смерти Мари. Выход "Bag of trix” запланирован на 11 декабря.
https://ria.ru/20191210/1562227563.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мари фредрикссон, музыка, новости культуры, roxette