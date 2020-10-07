https://ria.ru/20201007/putin-1578553251.html

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении российскому коллеге Владимиру Путину с днем рождения отметил, что высоко ценит его как надежного друга... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:02

2020-10-07T09:02

2020-10-07T09:02

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в поздравлении российскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> с днем рождения отметил, что высоко ценит его как надежного друга <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов Союзного государства, сообщила в среду пресс-служба главы республики."Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения… Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит Владимира Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов на линии Союзного государства, которые в полной мере соответствуют намерениям двух братских народов совместными усилиями строить достойное будущее", - говорится в сообщении пресс-службы.Белорусский лидер выразил уверенность, что отношения стратегического партнерства между двумя странами, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться.По словам Лукашенко, проводимая под руководством Путина внутренняя и внешняя политика, направленная на эффективное социально-экономическое развитие России, повышение ее авторитета и влияния в мире, "пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан", и "ярким подтверждением этому являются итоги выборов в единый день голосования 13 сентября".Лукашенко пожелал президенту России крепкого здоровья, свершения всех планов, а также новых достижений на высшем государственном посту.

https://ria.ru/20201007/putin-1578534805.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия, в мире