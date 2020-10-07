https://ria.ru/20201007/promyshlennost-1578669944.html

Александр Прохоров: поддерживаем промышленные проекты на благо Москвы

Московская промышленность – важнейший сектор столичной экономики, одна из основ благополучия города и его жителей, поэтому ее поддержка является приоритетом... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:11

2020-10-07T17:11

2020-10-07T17:11

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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<em>Московская промышленность – важнейший сектор столичной экономики, одна из основ благополучия города и его жителей, поэтому ее поддержка является приоритетом правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Налоговые и имущественные льготы, целевые субсидии и другие меры помогают предприятиям наращивать мощности, запускать новые производственные линии, расширять рынок сбыта продукции. О новых проектах в сфере промышленности, а также о механизмах взаимодействия бизнеса и власти рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a>:</em><strong>— Александр Владимирович, День московской промышленности отмечается 7 октября и, наверное, можно уже подвести предварительные итоги года. Каким он стал для московского бизнеса?</strong>— Безусловно, этот год выдался непростым, но мы сделали все, чтобы бизнес вышел из этих временных трудностей с наименьшими потерями. Как только были введены ограничения, связанные с пандемией, мы начали оперативный мониторинг экономической ситуации, ключевых предприятий фактически в ежедневном формате. Для помощи бизнесу в этот период правительство Москвы приняло 4 пакета мер поддержки и выделило более 85 миллиардов рублей. В итоге абсолютное большинство проектов, реализуемых с участием или при поддержке правительства Москвы, не были заморожены, а инвестиционная и деловая активность нисколько не уменьшилась. Объем инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2020 года составил более 1 триллиона рублей, что на 8,2% больше, чем в прошлом году за этот же период. <strong>— Появятся ли в городе какие-то новые проекты?</strong>— Да, и не один. Напомню, что новые проекты могут рассчитывать на присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта (ИПП), что дает компаниям возможность снизить налоговую нагрузку на четверть. Только в этом году статус ИПП получили 5 новых проектов. Так, в Москве появятся два геронтологических центра, где будет осуществляться уход за горожанами преклонного возраста и инвалидами с обеспечением проживания. Также будет реконструирован производственно-испытательный корпус ООО "Пиксел СТ" для выпуска электротехнического оборудования малой и средней мощности (инвестор вложит не менее 478 миллионов рублей за три года), создан технопарк "Перерва" (инвестиции в проект составят не менее 728 миллионов рублей). Среди последних заключенных ИПП в Москве – создание технопарка "<a href="http://ria.ru/organization_AMO_ZIL/" target="_blank" data-auto="true">ЗИЛ</a>". Компания ООО "Корпус" реконструирует существующие и построит новые объекты для его создания. Там будут производить микроэлектронику, автокомпоненты, разрабатывать информационные технологии в сфере безопасности, проводить научные исследования. Инвестор вложит 4 миллиарда рублей в реализацию этого инвестпроекта и создаст в технопарке более 1100 рабочих мест. Всего же в Москве реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов с совокупным объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. В их рамках предполагается создание 10,7 тысячи рабочих мест.<strong>— Действующие предприятия также могут рассчитывать на поддержку?</strong>— Конечно, Москва активно поддерживает уже существующие предприятия, которые инвестируют в свое развитие и обеспечивают сотрудников достойной заработной платой. В рамках действующей в городе программы поддержки промышленных предприятий такие компании могут получить статусы промкомплекса, технопарка, якорного резидента технопарка. Это позволяет снизить общую налоговую нагрузку на 17-25%. На сегодняшний день 122 московские компании имеют право на различные льготы: 56 промкомплексов, 36 технопарков, 15 якорных резидентов, 14 инвестиционных приоритетных проектов, о которых я уже рассказал ранее, а также был присвоен один статус производителя автотранспортных средств. Объем инвестиций предприятий со статусами промкомплекса, технопарка, якорного резидента за последние 5 лет составил 98 миллиардов рублей. В этих компаниях работают более 117 тысяч человек. Что касается, например, предприятий со статусом промкомплекса, то в Москве таких компаний уже 56. Только в этом году статус был присвоен трем компаниям. Он присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению, и в этом году свой статус уже подтвердили 23 компании. Обладатели статуса "промкомплекс" получают значительные налоговые льготы от города. Так, налог на прибыль снижается на 26% и составляет 12,5% вместо 17%, на 80% снижается земельный налог, налог на имущество уменьшается вдвое, а арендная ставка за землю составляет всего 0,3% от кадастровой стоимости. Однако особый статус и налоговые льготы предоставляются не всем: предприятия должны соответствовать ряду критериев, которые включают в себя размеры выручки, фонда оплаты труда, средней заработной платы и объем инвестиций. <strong>— С этого года столичным промышленным компаниям доступна еще одна мера поддержки от города – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Расскажите о ней подробнее.</strong>— Верно, налоговый вычет мы ввели как альтернативу региональным льготным ставкам налога на прибыль, которые закончат свое действие в 2023 году в связи с изменениями федерального законодательства. Право на инвествычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора первой или второй категории. Предприятие, подтвердившее статус "московского инвестора" первой категории, сможет получить льготную ставку на региональную часть налога на прибыль - 12,5%, а второй категории - 8%. Для получения инвестиционного налогового вычета минимальная годовая сумма расходов на развитие производства для "московского инвестора" первой категории должна составлять 200 миллионов рублей, второй категории - 300 миллионов рублей.<strong>— Мы говорим о поддержке бизнеса городом, а сами инвесторы насколько готовы вкладываться в новые проекты и развитие городской инфраструктуры? Нужно ли им деловое взаимодействие с властью?</strong>— Мы активно развиваем государственно-частное партнерство, предлагая инвесторам новые формы взаимодействия и перенимая лучшие мировые практики в сфере ГЧП. При этом учитываем интересы и города, и бизнеса. Особенность подхода столицы к таким проектам – минимизация государственного вмешательства в операционную деятельность инвестора. С 2013 года по август 2020 года в Москве было заключено 249 контрактов государственно-частного партнерства. Объем инвестиций по ним превышает 1 триллион рублей. В их числе: контракты жизненного цикла на общую сумму порядка 515 миллиардов рублей, долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей – 271,6 миллиарда рублей, концессионные проекты - 69,2 миллиарда рублей. Причем, реализация проектов ГЧП, как правило, характеризуется необходимостью привлечения проектного финансирования, а также длительными сроками окупаемости. Однако, одно из основных преимуществ Москвы в том, что ГЧП-проект может получить льготы по налогам на прибыль, имущество, земельному налогу и по ставке платы за аренду земельного участка. Меры поддержки от города значительно увеличивают инвестиционную привлекательность проектов, реализуемых в столице.В промышленной сфере в Москве не первый год применяется такая форма ГЧП как офсетные контракты. В городе заключено уже 4 контракта на поставку лекарственных средств, медоборудования и продуктов для детского питания. Совокупный объем частных инвестиций по ним – почти 12 миллиардов рублей. Буквально на днях город объявит конкурс на заключение пятого офсетного контракта на поставку лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>. По условиям контракта, поставщик-инвестор возьмет на себя обязательства в течение 2-3 лет локализовать производство на территории Москвы и наладить выпуск 20 лекарственных препаратов (9 международных непатентованных наименований), включая антидепрессанты, противоглаукомные препараты, нейролептики, антибактериальные и анальгезирующие препараты и другое. После запуска производства правительство Москвы будет в течение 8 лет закупать производимые препараты, которые затем будут поставляться в медицинские учреждения города. Общая сумма контракта составит 1,1 миллиарда рублей. <strong>— А по первому офсетному контракту когда начнутся поставки?</strong>— В прошлом месяце на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" открылась первая очередь завода <a href="http://ria.ru/organization_Biocad/" target="_blank" data-auto="true">BIOCAD</a>. Это компания, с которой в 2017 году мы заключили первый в Москве офсет на поставку лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Объем инвестиций предприятия в создание и освоение производства составит более 3 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда рублей компания уже вложила в строительство. Производство лекарств начнется в конце этого года, а в следующем году стартуют их первые поставки в городские учреждения здравоохранения.<strong>— Кроме офсетов, какие формы ГЧП еще востребованы инвесторами? </strong>— С этого года в Москве реализуется программа по стимулированию создания мест приложения труда. Если кратко, то суть ее заключается в том, что застройщик многоквартирного дома освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ), если построит офисный или промышленный объект за пределами ТТК. Например, если инвестор вложился в строительство завода за МКАД, он получает льготу по плате за изменение ВРИ, но не более остатка по плате за его изменение. В результате город получает новые рабочие места и дополнительные источники пополнения бюджета за счет налогов на имущество и прибыль, НДФЛ, а застройщик сможет получить льготы и доход с построенных площадей. <strong>— Есть уже примеры? </strong>— В прошлом месяце Москва заключила первое соглашение по этой программе. В его рамках инвестор до конца 2023 года построит комплекс офисных зданий "Останкино бизнес-парк" в Бутырском районе площадью 46 тысяч квадратных метров, что потенциально может дать городу более 4 тысяч новых рабочих мест. В проект будет вложено 2,3 миллиарда рублей. Реализуя его, застройщик сэкономит около 800 миллионов рублей. Проект получил статус инвестиционного проекта по созданию объектов административно-делового назначения. На подходе еще одно такое соглашение, и к нам продолжают поступать заявки от инвесторов. Кроме того, мы развиваем такую форму ГЧП как концессии. В прошлом году был дан старт проектированию и строительству канатной дороги через Химкинское водохранилище по концессии. Сейчас проходят сразу два конкурса на заключение концессионных соглашений: о строительстве и последующей эксплуатации двух заводов по сушке илового осадка с объемом инвестиций более 25 миллиардов рублей и о создании и эксплуатации современного гериатрического центра с объемом инвестиций 0,5 миллиарда рублей. Оба проекта не предусматривают бюджетных вложений ни на стадии создания, ни в процессе эксплуатации. Объекты будут принадлежать Москве с момента ввода в эксплуатацию.<strong>— Как вы считаете, достаточно ли тех мер, которые уже внедрены для развития инвестиционного потенциала Москвы?</strong>— Мер поддержки много не бывает. И, конечно, мы, внедряя новые механизмы работы с инвесторами, понимаем насколько нужно расширить ту или иную программу, чтобы ею воспользовалось как можно больше инвесторов. Если необходимо, то инициируем изменения в законодательство и в действующие постановления правительства. Городская поддержка промышленности дает свои результаты: Москва второй год подряд занимает первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата (<a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a>), также последние пять лет столица входит в топ-3 Национального рейтинга ГЧП среди российских регионов. И мы продолжим тенденцию на дальнейшее развитие инвестиционного и промышленного потенциала города.

https://ria.ru/20200902/tekhnopark-1576627249.html

https://ria.ru/20190912/1558621393.html

https://realty.ria.ru/20200909/investitsii-1576997244.html

https://realty.ria.ru/20200921/moskva-1577530956.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва