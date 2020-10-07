https://ria.ru/20201007/pozhilye-1578717630.html

Попова заявила о росте числа заболевших COVID-19 среди пожилых людей

Все больше пожилых людей в осеннем сезоне заболевают COVID-19, это плохой признак - они болеют тяжелее, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:39

2020-10-07T20:39

2020-10-07T20:39

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Все больше пожилых людей в осеннем сезоне заболевают COVID-19, это плохой признак - они болеют тяжелее, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В осеннем сезоне все больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак. Потому что люди старше 60-ти лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество