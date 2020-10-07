https://ria.ru/20201007/pozhar-1578725881.html

Горящий арсенал в Рязанской области тушат три пожарных поезда

Число пожарных поездов, привлеченных к тушению пожара на складе с боеприпасами в Рязанской области, увеличено до трех, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T21:35

2020-10-07T21:35

2020-10-07T21:35

взрывы на складах в рязанской области

ржд

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Число пожарных поездов, привлеченных к тушению пожара на складе с боеприпасами в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, увеличено до трех, сообщает Минобороны РФ.Днем сообщалось, что место пожара на арсенале в Рязанской области прибыл один пожарный поезд."Количество пожарных поездов <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>, привлеченных к тушению пожара на складе хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, увеличилось до трёх", - говорится в сообщении.Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрывались каждые 5-10 секунд, к вечеру интенсивность разрывов снизилась до 10 минут.

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа. 2020-10-07T21:35 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ржд, рязанская область, безопасность, происшествия