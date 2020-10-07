https://ria.ru/20201007/pozhar-1578681921.html
К горящему в Рязанской области складу отправили роботов-саперов
Роботов-саперов и пожарных, а также 100 военных инженеров отправили к горящему в Рязанской области арсеналу, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:37
2020-10-07T17:37
2020-10-07T17:39
ил-76
ми-8
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Роботов-саперов и пожарных, а также 100 военных инженеров отправили к горящему в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> арсеналу, сообщило Минобороны России."Сводный отряд подразделений инженерных войск Западного военного округа направлен к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов в районе Желтухино в Рязанской области", - говорится в сообщении.В составе отряда более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", а также около 100 специалистов Инженерных войск.В данный момент на тушении находятся 11 единиц специальной военной техники, в том числе пожарные танки, а также около 150 военных.На один из аэродромов в Рязанской области перебазируются четыре военных самолета <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> и три вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> с водосливными устройствами.
https://ria.ru/20201007/bespilotniki-1578673170.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T17:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ил-76, ми-8, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия