https://ria.ru/20201007/pozhar-1578681921.html

К горящему в Рязанской области складу отправили роботов-саперов

Роботов-саперов и пожарных, а также 100 военных инженеров отправили к горящему в Рязанской области арсеналу, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:37

2020-10-07T17:37

2020-10-07T17:39

ил-76

ми-8

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Роботов-саперов и пожарных, а также 100 военных инженеров отправили к горящему в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> арсеналу, сообщило Минобороны России."Сводный отряд подразделений инженерных войск Западного военного округа направлен к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов в районе Желтухино в Рязанской области", - говорится в сообщении.В составе отряда более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14", а также около 100 специалистов Инженерных войск.В данный момент на тушении находятся 11 единиц специальной военной техники, в том числе пожарные танки, а также около 150 военных.На один из аэродромов в Рязанской области перебазируются четыре военных самолета <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> и три вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> с водосливными устройствами.

https://ria.ru/20201007/bespilotniki-1578673170.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T17:37 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-76, ми-8, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия