https://ria.ru/20201007/pozhar-1578668420.html
К горящему в Рязанской области арсеналу прибыл пожарный поезд
На место пожара на арсенале в Рязанской области прибыл пожарный поезд, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:00
2020-10-07T17:00
2020-10-07T17:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ржд
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> На место пожара на арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> прибыл пожарный поезд, сообщили в Минобороны России."К месту тушения пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области прибыл специальный пожарный поезд <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>. Специалисты пожарного железнодорожного подвижного состава после оценки характеристик пожара на местности совместно с пожарными расчетами Минобороны России и <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> приступили к его ликвидации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578666306.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T17:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, рязанская область, происшествия