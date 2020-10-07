https://ria.ru/20201007/pozhar-1578668420.html

К горящему в Рязанской области арсеналу прибыл пожарный поезд

На место пожара на арсенале в Рязанской области прибыл пожарный поезд, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:00

2020-10-07T17:00

2020-10-07T17:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ржд

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> На место пожара на арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> прибыл пожарный поезд, сообщили в Минобороны России."К месту тушения пожара на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области прибыл специальный пожарный поезд <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>. Специалисты пожарного железнодорожного подвижного состава после оценки характеристик пожара на местности совместно с пожарными расчетами Минобороны России и <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> приступили к его ликвидации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578666306.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T17:00 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ржд, рязанская область, происшествия