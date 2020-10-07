https://ria.ru/20201007/pozhar-1578662868.html

К тушению пожара на складе под Рязанью могут привлечь четыре Ил-76

Минобороны России усиливает группировку авиатехники для тушения пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области, говорится в сообщении МО РФ. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:45

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2020-10-07T16:46

ил-76

взрывы на складах в рязанской области

тверская область

псковская область

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Минобороны России усиливает группировку авиатехники для тушения пожара на территории склада с боеприпасами в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, говорится в сообщении МО РФ."Минобороны России усиливает группировку авиационной техники для тушения на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенном пункте Желтухино Рязанской области. В готовности к перебазированию из Псковской и <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской областей</a> на один из аэродромов в Рязанской области находятся 4 самолета <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2", - говорится в сообщении.

тверская область

псковская область

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T16:45 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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