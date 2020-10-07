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В Воронежской области потушили еще один крупный природный пожар
Пожарные ликвидировали второй из трех крупных природных пожаров на территории Воронежской области, сообщил в среду журналистам представитель Главного управления РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:44
2020-10-07T12:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
богучарский район
воронежская область
бобровский район
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные ликвидировали второй из трех крупных природных пожаров на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил в среду журналистам представитель Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ по региону.По данным на вторник, в Воронежской области было три крупных природных пожара - на площади 185 гектаров в <a href="http://ria.ru/location_Novokhoperskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новохоперском районе</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> на площади 150 гектаров и в <a href="http://ria.ru/location_Bogucharskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Богучарском районе</a> на площади 30 гектаров. К утру среды, 7 октября, был ликвидирован пожар на площади 185 гектаров в Новохоперском районе."Пожар в Богучарском районе ликвидирован", - сообщил представитель ГУМЧС.Таким образом, в области остается один действующий природный пожар, в Бобровском районе на 150 гектарах, в одном километре от села Пчелиновка. Он локализован.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578549489.html
богучарский район
воронежская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), богучарский район, воронежская область, бобровский район, происшествия

В Воронежской области потушили еще один крупный природный пожар

12:44 07.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали второй из трех крупных природных пожаров на территории Воронежской области, сообщил в среду журналистам представитель Главного управления МЧС РФ по региону.
По данным на вторник, в Воронежской области было три крупных природных пожара - на площади 185 гектаров в Новохоперском районе, в Бобровском районе на площади 150 гектаров и в Богучарском районе на площади 30 гектаров. К утру среды, 7 октября, был ликвидирован пожар на площади 185 гектаров в Новохоперском районе.
"Пожар в Богучарском районе ликвидирован", - сообщил представитель ГУМЧС.
Таким образом, в области остается один действующий природный пожар, в Бобровском районе на 150 гектарах, в одном километре от села Пчелиновка. Он локализован.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Богучарский районВоронежская областьБобровский районПроисшествия
 
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