https://ria.ru/20201007/pozhar-1578598213.html

В Воронежской области потушили еще один крупный природный пожар

Пожарные ликвидировали второй из трех крупных природных пожаров на территории Воронежской области, сообщил в среду журналистам представитель Главного управления РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:44

2020-10-07T12:44

2020-10-07T12:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

богучарский район

воронежская область

бобровский район

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пожарные ликвидировали второй из трех крупных природных пожаров на территории <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, сообщил в среду журналистам представитель Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ по региону.По данным на вторник, в Воронежской области было три крупных природных пожара - на площади 185 гектаров в <a href="http://ria.ru/location_Novokhoperskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Новохоперском районе</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Bobrovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Бобровском районе</a> на площади 150 гектаров и в <a href="http://ria.ru/location_Bogucharskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Богучарском районе</a> на площади 30 гектаров. К утру среды, 7 октября, был ликвидирован пожар на площади 185 гектаров в Новохоперском районе."Пожар в Богучарском районе ликвидирован", - сообщил представитель ГУМЧС.Таким образом, в области остается один действующий природный пожар, в Бобровском районе на 150 гектарах, в одном километре от села Пчелиновка. Он локализован.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578549489.html

богучарский район

воронежская область

бобровский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), богучарский район, воронежская область, бобровский район, происшествия