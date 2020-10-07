https://ria.ru/20201007/pozdravleniya-1578713244.html
Мадуро поздравил Путина с днем рождения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил солидарность с Венесуэлой. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:11
2020-10-07T20:11
2020-10-07T20:11
россия
николас мадуро
владимир путин
венесуэла
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> поздравил президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с днем рождения и отметил солидарность с Венесуэлой."Народ Боливара поздравляет и обнимает брата-президента Владимира Путина. Вновь выражая бесконечную благодарность за жесты солидарности и сотрудничество с нашей Родиной в эти трудные для человечества времена. С днем рождения!" - написал Мадуро в Twitter, поделившись видеоклипом с памятными моментами для Венесуэлы с участием Владимира Путина.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла, в мире