https://ria.ru/20201007/pozdravleniya-1578713244.html

Мадуро поздравил Путина с днем рождения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и отметил солидарность с Венесуэлой. РИА Новости, 07.10.2020

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россия

николас мадуро

владимир путин

венесуэла

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a> поздравил президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с днем рождения и отметил солидарность с Венесуэлой."Народ Боливара поздравляет и обнимает брата-президента Владимира Путина. Вновь выражая бесконечную благодарность за жесты солидарности и сотрудничество с нашей Родиной в эти трудные для человечества времена. С днем ​​рождения!" - написал Мадуро в Twitter, поделившись видеоклипом с памятными моментами для Венесуэлы с участием Владимира Путина.

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венесуэла

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла, в мире