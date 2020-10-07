https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578710091.html

Психологи работают с пострадавшими при ЧС в Рязанской области

Психологи работают с пострадавшими при ЧС на военном складе в Рязанской области, сообщила журналистам директор департамента информационной политики МЧС России... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T19:49

2020-10-07T19:49

2020-10-07T19:49

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Психологи работают с пострадавшими при ЧС на военном складе в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщила журналистам директор департамента информационной политики <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России Жанна Терехова."На месте событий развернут оперативный штаб, работают психологи, открыт телефон горячей линии", - сказала она.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. Два человека пострадали.

https://ria.ru/20201007/postradavshie-1578708262.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия