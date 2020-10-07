https://ria.ru/20201007/pogoda-1578594248.html
Синоптик рассказала о погоде в выходные в Москве
Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без существенных осадков, атмосферное давление - повышенным, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T12:23
2020-10-07T12:23
2020-10-07T12:23
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Предстоящие выходные в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будут теплыми и без существенных осадков, атмосферное давление - повышенным, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>."Если до конца рабочей недели в отдельные дни или ночи еще будет местами приниматься небольшой кратковременный дождь, то в выходные дни существенных осадков не ожидается. Погода будет довольно однородная: на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, минимальная температура в Москве будет в пределах 5-10 градусов, а дневная температура в Москве около 15 градусов, по региону - от 12 до 17 градусов", - рассказала Позднякова.Она отметила, что среднесуточная температура воздуха в Москве остается выше климатической нормы на 5-6 градусов.
https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, погода, москва, общество