https://ria.ru/20201007/pogoda-1578594248.html

Синоптик рассказала о погоде в выходные в Москве

Предстоящие выходные в Москве будут теплыми и без существенных осадков, атмосферное давление - повышенным, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T12:23

2020-10-07T12:23

2020-10-07T12:23

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Предстоящие выходные в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> будут теплыми и без существенных осадков, атмосферное давление - повышенным, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро <a href="https://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova" target="_blank">Татьяна Позднякова</a>."Если до конца рабочей недели в отдельные дни или ночи еще будет местами приниматься небольшой кратковременный дождь, то в выходные дни существенных осадков не ожидается. Погода будет довольно однородная: на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, минимальная температура в Москве будет в пределах 5-10 градусов, а дневная температура в Москве около 15 градусов, по региону - от 12 до 17 градусов", - рассказала Позднякова.Она отметила, что среднесуточная температура воздуха в Москве остается выше климатической нормы на 5-6 градусов.

https://ria.ru/20201001/pogoda-1578029730.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество