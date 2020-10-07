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Организаторы премии "Буламаргъ" учредили номинацию на русском языке
В пятом сезоне литературной премии премии "Буламаргъ" появится "русская" номинация, сообщает Sputnik Южная Осетия. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:07
2020-10-07T17:33
премии
sputnik
южная осетия
литература
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости</strong>. В пятом сезоне литературной премии премии "Буламаргъ" появится "русская" номинация, <u><a href="https://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20201005/11237052/Obyavlen-pyatyy-sezon-premii-Bulamarg-s-novoy-nominatsiey-na-russkom-yazyke.html">сообщает</a></u> Sputnik Южная Осетия.В предыдущие годы премия вручалась лучшим авторам, пишущим на осетинском языке. Международная литературная премия "Буламаргъ" была учреждена в 2016 году. Лауреатами премии становятся молодые писатели, которые пишут на осетинском языке и вносят вклад в развитие осетинской культуры и литературы. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года, ограничений для авторов произведений по месту жительства и месту опубликования произведений премия не устанавливает.На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на осетинском и русском языке и авторские переводы произведений. За победу в русской номинации будет вручаться 60 000 рублей. В осетинской номинации премия вручается в следующем размере: первая премия – 60 000 рублей, вторая – 40 000 рублей, третья – 30 000 рублей.<strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank">Бишкека</a> до Кишинёва и от <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank">Пекина</a> до <a href="http://ria.ru/location_Montevideo/" target="_blank">Монтевидео</a> работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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премии, sputnik, южная осетия, литература

Организаторы премии "Буламаргъ" учредили номинацию на русском языке

17:07 07.10.2020 (обновлено: 17:33 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичРукопись
Рукопись - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В пятом сезоне литературной премии премии "Буламаргъ" появится "русская" номинация, сообщает Sputnik Южная Осетия.
В предыдущие годы премия вручалась лучшим авторам, пишущим на осетинском языке.

"На мой взгляд, это – абсолютно закономерный этап в развитии премии, которая сегодня является одной из самых авторитетных для молодых авторов, пишущих на осетинском языке. Южная Осетия исторически являлась частью русского мира. Обучение в школах, как при СССР, так и сегодня проходит на русском языке. Русский язык в нашей республике является одним из государственных", – отметил посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.

Международная литературная премия "Буламаргъ" была учреждена в 2016 году. Лауреатами премии становятся молодые писатели, которые пишут на осетинском языке и вносят вклад в развитие осетинской культуры и литературы.
В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года, ограничений для авторов произведений по месту жительства и месту опубликования произведений премия не устанавливает.
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На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на осетинском и русском языке и авторские переводы произведений. За победу в русской номинации будет вручаться 60 000 рублей. В осетинской номинации премия вручается в следующем размере: первая премия – 60 000 рублей, вторая – 40 000 рублей, третья – 30 000 рублей.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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