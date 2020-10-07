https://ria.ru/20201007/obse-1578683149.html
В ОБСЕ призвали освободить белорусскую правозащитницу Рабкову
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ призвало освободить белорусскую правозащитницу Марию Рабкову. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:43
2020-10-07T17:43
2020-10-07T17:43
протесты в белоруссии
обсе
александр лукашенко
бюро по демократическим институтам и правам человека
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Бюро по демократическим институтам и правам человека (<a href="http://ria.ru/organization_Bjuro_po_demokraticheskim_institutam_i_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">БДИПЧ</a>) <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> призвало освободить белорусскую правозащитницу Марию Рабкову."БДИПЧ призывает к немедленному освобождению Марии Рабковой и других белорусских правозащитников. Любая законная деятельность по защите прав человека не должна быть криминализирована", - говорится в сообщении БДИПЧ в <a href="https://twitter.com/osce_odihr/status/1313844913587589120" target="_blank">Twitter</a>.Ранее сообщалось, что координатору волонтерской службы не зарегистрированного властями <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> правозащитного центра "Весна" Марии Рабковой предъявлено обвинение по уголовной статье о массовых беспорядках. Согласно УК, по этой статье предусмотрено наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до трех лет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201005/belorussiya-1578326276.html
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578663362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, белоруссия, в мире