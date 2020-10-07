https://ria.ru/20201007/obrazovanie-1578604711.html

Новое образовательное пространство на кафедре предпринимательства ТюмГУ

Новое интерактивное образовательное пространство открыто на базовой кафедре предпринимательства Института государства и права Тюменского госуниверситета,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:08

2020-10-07T13:08

2020-10-07T13:18

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тюменская область

тюменская область

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<strong>ТЮМЕНЬ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Новое интерактивное образовательное пространство открыто на базовой кафедре предпринимательства Института государства и права Тюменского госуниверситета, сообщает департамент общественных связей области.Базовая кафедра создана в целях практико-ориентированного обучения студентов университета в области предпринимательской деятельности, повышения уровня их профессиональной подготовки. На лекции для студентов будут приглашаться предприниматели <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>."Очень важно, что Тюменская область активно участвует в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и в нашем регионе появляются такие специфические кафедры предпринимательства, где вместе с действующими предпринимателями студенты смогут создавать бизнес-проекты, способствующие развитию территории", — сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

https://ria.ru/20201005/podderzhka-1578267215.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, тюменская область