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Тюменская область
https://ria.ru/20201007/obrazovanie-1578604711.html
Новое образовательное пространство на кафедре предпринимательства ТюмГУ
Новое интерактивное образовательное пространство открыто на базовой кафедре предпринимательства Института государства и права Тюменского госуниверситета,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:08
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тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Новое интерактивное образовательное пространство открыто на базовой кафедре предпринимательства Института государства и права Тюменского госуниверситета, сообщает департамент общественных связей области.Базовая кафедра создана в целях практико-ориентированного обучения студентов университета в области предпринимательской деятельности, повышения уровня их профессиональной подготовки. На лекции для студентов будут приглашаться предприниматели <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>."Очень важно, что Тюменская область активно участвует в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и в нашем регионе появляются такие специфические кафедры предпринимательства, где вместе с действующими предпринимателями студенты смогут создавать бизнес-проекты, способствующие развитию территории", — сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.
https://ria.ru/20201005/podderzhka-1578267215.html
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Новое образовательное пространство на кафедре предпринимательства ТюмГУ

13:08 07.10.2020 (обновлено: 13:18 07.10.2020)
 
© Фото предоставлено ТюмГУТюменский государственный университет
Тюменский государственный университет - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото предоставлено ТюмГУ
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 7 окт — РИА Новости. Новое интерактивное образовательное пространство открыто на базовой кафедре предпринимательства Института государства и права Тюменского госуниверситета, сообщает департамент общественных связей области.
Базовая кафедра создана в целях практико-ориентированного обучения студентов университета в области предпринимательской деятельности, повышения уровня их профессиональной подготовки. На лекции для студентов будут приглашаться предприниматели Тюменской области.
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5 октября, 16:52Тюменская область
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"Очень важно, что Тюменская область активно участвует в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и в нашем регионе появляются такие специфические кафедры предпринимательства, где вместе с действующими предпринимателями студенты смогут создавать бизнес-проекты, способствующие развитию территории", — сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.
 
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