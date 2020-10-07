МИД прокомментировал заявление Германии и Франции по Навальному
20:48 07.10.2020 (обновлено: 23:20 07.10.2020)
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Ранее главы МИД Франции и Германии сообщили в совместном коммюнике, что направят Евросоюзу предложение об ограничительных мерах против России в связи с делом Навального. Санкции могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", и лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.
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По ее словам, "неприемлемое по содержанию и своей тональности" коммюнике говорит о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно представляла российская сторона. Вместо сотрудничества с Москвой и совместного расследования инцидента правительства ФРГ и Франции переключились на угрозы и попытки шантажа, указала она.
Как заметила Захарова, Москва "не раз указывала коллегам на недопустимость оставлять без внимания" запросы российского министерства.
"Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются", — подчеркнула она.
При этом дипломат заметила, что если иностранные коллеги будут готовы пересмотреть конфронтационный курс и откажутся от попыток диктата, то появятся возможности для нормализации диалога.
"Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", — заключили в российском МИД.
Инцидент с Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
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