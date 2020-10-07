https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578719501.html

МИД прокомментировал заявление Германии и Франции по Навальному

Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:48

2020-10-07T20:48

2020-10-07T23:20

госпитализация алексея навального

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

мид германии

мид франции‎

франция

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1400x0_80_0_0_e9620440a0c6c890a9b29b69e34c1ef2.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4372528" target="_blank">комментарии</a> официального представителя российского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Марии Захаровой</a>.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> и <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> сообщили в совместном коммюнике, что направят <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюзу</a> предложение об ограничительных мерах против России в связи с делом Навального. Санкции могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", и лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы."Судя по всему, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе "антироссийской коалиции" вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией", — отметила <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>.По ее словам, "неприемлемое по содержанию и своей тональности" коммюнике говорит о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно представляла российская сторона. Вместо сотрудничества с Москвой и совместного расследования инцидента правительства ФРГ и Франции переключились на угрозы и попытки шантажа, указала она.Как заметила Захарова, Москва "не раз указывала коллегам на недопустимость оставлять без внимания" запросы российского министерства."Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются", — подчеркнула она.При этом дипломат заметила, что если иностранные коллеги будут готовы пересмотреть конфронтационный курс и откажутся от попыток диктата, то появятся возможности для нормализации диалога."Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", — заключили в российском МИД.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.

https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html

https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578685778.html

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

Сергей Петрович Фруцкий К ногтю и одних, и вторых. 232

Владимир Буренко Первое Русское заявление по Чеховски. Кратко, сжато, по сути. 208

55

франция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, мид франции‎, франция, германия, в мире