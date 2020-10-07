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https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578719501.html
МИД прокомментировал заявление Германии и Франции по Навальному
Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:48
2020-10-07T23:20
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
мид германии
мид франции‎
франция
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в <a href="https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4372528" target="_blank">комментарии</a> официального представителя российского внешнеполитического ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank">Марии Захаровой</a>.Ранее главы МИД <a href="https://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> и <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> сообщили в совместном коммюнике, что направят <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюзу</a> предложение об ограничительных мерах против России в связи с делом Навального. Санкции могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", и лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы."Судя по всему, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе "антироссийской коалиции" вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией", — отметила <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>.По ее словам, "неприемлемое по содержанию и своей тональности" коммюнике говорит о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно представляла российская сторона. Вместо сотрудничества с Москвой и совместного расследования инцидента правительства ФРГ и Франции переключились на угрозы и попытки шантажа, указала она.Как заметила Захарова, Москва "не раз указывала коллегам на недопустимость оставлять без внимания" запросы российского министерства."Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются", — подчеркнула она.При этом дипломат заметила, что если иностранные коллеги будут готовы пересмотреть конфронтационный курс и откажутся от попыток диктата, то появятся возможности для нормализации диалога."Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", — заключили в российском МИД.Инцидент с НавальнымДвадцатого августа основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организация по запрещению химического оружия</a>.Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
https://ria.ru/20201003/navalnyy-1578133112.html
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578685778.html
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
К ногтю и одних, и вторых.
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Первое Русское заявление по Чеховски. Кратко, сжато, по сути.
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франция
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, мид франции‎, франция, германия, в мире

МИД прокомментировал заявление Германии и Франции по Навальному

20:48 07.10.2020 (обновлено: 23:20 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Москва не сможет сохранить прежние отношения с Парижем и Берлином после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным, говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Ранее главы МИД Франции и Германии сообщили в совместном коммюнике, что направят Евросоюзу предложение об ограничительных мерах против России в связи с делом Навального. Санкции могут коснуться тех, кого Париж и Берлин считают виновными в "преступлении", и лиц, "задействованных в программе "Новичок". По мнению дипломатов, сейчас нет других "правдоподобных" объяснений, кроме "ответственности и причастности" Москвы.
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"Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе "антироссийской коалиции" вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией", — отметила Захарова.
По ее словам, "неприемлемое по содержанию и своей тональности" коммюнике говорит о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно представляла российская сторона. Вместо сотрудничества с Москвой и совместного расследования инцидента правительства ФРГ и Франции переключились на угрозы и попытки шантажа, указала она.
Как заметила Захарова, Москва "не раз указывала коллегам на недопустимость оставлять без внимания" запросы российского министерства.
"Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются", — подчеркнула она.
При этом дипломат заметила, что если иностранные коллеги будут готовы пересмотреть конфронтационный курс и откажутся от попыток диктата, то появятся возможности для нормализации диалога.
"Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае "бизнес как всегда" с Берлином и Парижем не считаем возможным", — заключили в российском МИД.
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Инцидент с Навальным

Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химического оружия.
Во вторник ОЗХО подтвердила, что россиянина отравили похожим на "Новичок" веществом, однако оно не значится в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил о политизации этой ситуации. Он подчеркнул, что Москве не в чем оправдываться и она не приемлет разговора с позиции угроз.
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Госпитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйМИД ГерманииМИД Франции‎ФранцияГерманияВ мире
 
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