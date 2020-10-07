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https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578653791.html
В Германии рассказали об обсуждении единой реакции ЕС по Навальному
Европейский союз может "очень быстро" согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России, в ближайшие дни... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:15
2020-10-07T16:15
госпитализация алексея навального
хайко маас
алексей навальный
мид германии
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Европейский союз может "очень быстро" согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России, в ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в ЕС, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> в бундестаге, несмотря на неоднократные заявления российских властей о том, что отравляющие вещества в стране не производят."В последние недели мы обсуждали с другими европейскими государствами, как может выглядеть единая реакция ЕС. Результат этих дискуссий заключается в том, что возможно было бы очень очень быстро ввести санкции против отдельных людей, о которых известно, что они вовлечены в разработку боевых отравляющих веществ. Эта дискуссия, которая будет вестись в ближайшие дни в ЕС", - заявил Маас.Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в организме <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европой</a> по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a> и Берлина.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201007/navalnyy-1578588689.html
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578534318.html
https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578223884.html
Германия и ес собираются ввести санкции в отношении США и Великобритании? Эти страны официально продолжают разработки хим оружия
11
"Гора родила мышь" - ну объявят какие то санкции, которые, не будь Навального, всё равно бы ввели за что то другое. А сами опустились до плинтуса в своём маразме, думаю, они и сами это понимают, но признаться теперь в своей глупости не могу.
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швеция
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, хайко маас, алексей навальный, мид германии, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Германии рассказали об обсуждении единой реакции ЕС по Навальному

16:15 07.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Европейский союз может "очень быстро" согласовать и ввести санкции против тех, кто вовлечен в разработку боевых отравляющих веществ в России, в ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться в ЕС, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в бундестаге, несмотря на неоднократные заявления российских властей о том, что отравляющие вещества в стране не производят.
"В последние недели мы обсуждали с другими европейскими государствами, как может выглядеть единая реакция ЕС. Результат этих дискуссий заключается в том, что возможно было бы очень очень быстро ввести санкции против отдельных людей, о которых известно, что они вовлечены в разработку боевых отравляющих веществ. Эта дискуссия, которая будет вестись в ближайшие дни в ЕС", - заявил Маас.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 11:59
Навальный обвинил экс-канцлера ФРГ в получении тайных платежей от России
Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что в организме Алексея Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 23:57
Постпред России при ОЗХО назвал цель Запада в деле Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:52
Лавров прокомментировал возможное введение санкций из-за Навального
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоХайко МаасАлексей НавальныйМИД ГерманииДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)В мире
 
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