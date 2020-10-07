https://ria.ru/20201007/moshenniki-1578535078.html

Эксперт рассказал, как узнать, кто вам звонит, не поднимая трубку

Порой достаточно сложно определить, кто вам звонит: коллега с работы, мошенники или организация, пытающаяся навязать ненужные услуги или мошенники. Однако... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:06

2020-10-07T03:06

2020-10-07T09:18

мошенничество

синергия

антон аверин

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Порой достаточно сложно определить, кто вам звонит: коллега с работы, мошенники или организация, пытающаяся навязать ненужные услуги или <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенники</a>. Однако данную проблему все-таки можно решать с помощью специальных приложений, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201007/832122503.html" target="_blank">Прайм</a>" заместитель директора Института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Антон Аверин.

Alex Capilat Создатель!!!! Я-то уж подумал, что этот "эксперт" посоветует посмотреть на дисплей телефона!!! Он меня своими познаниями воистину удивил!!! Истиный эксперт!!!😂😂😂 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, синергия, антон аверин, технологии, общество