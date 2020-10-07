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https://ria.ru/20201007/moshenniki-1578535078.html
Эксперт рассказал, как узнать, кто вам звонит, не поднимая трубку
Порой достаточно сложно определить, кто вам звонит: коллега с работы, мошенники или организация, пытающаяся навязать ненужные услуги или мошенники. Однако... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:06
2020-10-07T09:18
мошенничество
синергия
антон аверин
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Порой достаточно сложно определить, кто вам звонит: коллега с работы, мошенники или организация, пытающаяся навязать ненужные услуги или <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moshennichestvo/" target="_blank">мошенники</a>. Однако данную проблему все-таки можно решать с помощью специальных приложений, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201007/832122503.html" target="_blank">Прайм</a>" заместитель директора Института информационных технологий университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Антон Аверин.
Создатель!!!! Я-то уж подумал, что этот "эксперт" посоветует посмотреть на дисплей телефона!!! Он меня своими познаниями воистину удивил!!! Истиный эксперт!!!😂😂😂
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мошенничество, синергия, антон аверин, технологии, общество

Эксперт рассказал, как узнать, кто вам звонит, не поднимая трубку

03:06 07.10.2020 (обновлено: 09:18 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелефонный разговор
Телефонный разговор - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Порой достаточно сложно определить, кто вам звонит: коллега с работы, мошенники или организация, пытающаяся навязать ненужные услуги или мошенники. Однако данную проблему все-таки можно решать с помощью специальных приложений, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.

"Специальные мобильные программы позволяют узнать информацию о входящем номере и убедиться, спам это или же нет. Популярностью у рядовых обывателей пользуются такие приложения, как Яндекс, Truecaller и Kaspersky Who Calls", — отмечает эксперт.

 
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МошенничествоСинергияАнтон АверинТехнологииОбщество
 
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