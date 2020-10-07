https://ria.ru/20201007/moshennichestvo-1578545329.html

Россиян предупредили о мошенничестве с вымышленными долгами по ЖКХ

Эксперты предупреждают россиян о набирающих популярность мошеннических схемах с "липовыми" полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ, которые... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T06:24

2020-10-07T06:24

2020-10-07T07:21

россия

жкх

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572454745_0:131:3176:1918_1400x0_80_0_0_e1662a61cc613354130a4a56dda95633.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Эксперты предупреждают россиян о набирающих популярность мошеннических схемах с "липовыми" полицейскими, судебными приставами и сотрудниками <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_ZHKKH" target="_blank">ЖКХ</a>, которые занимаются вымогательством под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги, рассказали РИА Новости эксперты Национального центра финансовой грамотности.По его словам, прежде чем впускать к себе домой незнакомых людей, необходимо убедиться в том, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, которые они озвучили. "Позвоните в вашу управляющую компанию или государственное учреждение, и убедитесь, что люди с советующим именем и фамилией являются ее сотрудниками и пришли именно к вам", - добавил он.Мошенники могут использовать самые разные приемы, чтобы войти в квартиру и начать навязывать свою "легенду" жильцам, предупреждает другой эксперт Елена Бобкова."Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал" - рассказала она."Помните, за дверью могут быть не только мошенники, но и грабители, а это - куда опаснее. Обязательно проведите разговор со старшими родственниками. Наши родители должны понимать, что все задолженности такого рода оплачиваются только через банк", - подчеркнула эксперт.

https://ria.ru/20200526/1571966274.html

5

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, москва, общество