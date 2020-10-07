https://ria.ru/20201007/mogutin-1578517695.html

“Правда тела”. Как худел основатель Mash и Baza Никита Могутин

“Для меня стало знаковым, когда в сериале “Клан Сопрано” мне начал нравиться Тони Сопрано - потому что он жирный и крутой”: основатель проектов Mash и Baza Никита Могутин начал худеть, находясь в весе 113 кг. За первые 3 месяца он сбросил 20 кг - после потерял еще около 10-ти. Как Никита превратил похудение в “игру”, соревнование с самим собой?

2020-10-07T12:00

2020-10-07T12:00

2020-10-07T12:00

правда тела

подкаст

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“Правда тела”. Как худел основатель Mash и Baza Никита Могутин “Для меня стало знаковым, когда в сериале “Клан Сопрано” мне начал нравиться Тони Сопрано - потому что он жирный и крутой”: основатель проектов Mash и Baza Никита Могутин начал худеть, находясь в весе 113 кг. За первые 3 месяца он сбросил 20 кг - после потерял еще около 10-ти. Как Никита превратил похудение в “игру”, соревнование с самим собой?

Почему неправильно строить мотивацию на том, чтобы “похудеть к лету”? Как правильно питаться и тренироваться при плотном рабочем графике? И преодолеть плато, когда вес стоит 3 недели? Личный опыт Никиты Могутина.<strong>02:27</strong> “Сидишь на работе до 11, ешь всякую фигню” - Как Никита набрал вес<strong>05:15</strong> Почему не удавалось вовремя остановиться и начинать худеть<strong>06:25</strong> “С 10-го января я решил, что все, дальше отступать невозможно”<strong>07:15</strong> Как Никита стал менять свой рацион и сбросил 10 кг за 1,5 месяца<strong>09:10</strong> “Если я выполнил задание, которое себе поставил на этой неделе - значит, могу съесть чуть больше, чем обычно”<strong>12:53</strong> Как удается худеть при плотном рабочем графике<strong>17:30</strong> Почему не нужно “худеть для чего-то”<strong>18:17</strong> Какая мотивация - самая лучшая, чтобы удерживать вес<strong>24:25</strong> Удается ли сохранить работоспособность при похудении<strong>25:48</strong> Как Никита преодолел плато, когда вес стоял 3 недели<strong>29:02</strong> С чего начать работу над собойПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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