https://ria.ru/20201007/meteobyuro-1578683705.html
Дым от взрывов под Рязанью не доберется до Москвы, считают в "Метеобюро"
Дым от взрывов боеприпасов в Рязанской области не доберется до Москвы, заявила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:45
2020-10-07T17:45
2020-10-07T17:45
взрывы на складах в рязанской области
татьяна позднякова
рязань
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Дым от взрывов боеприпасов в Рязанской области не доберется до Москвы, заявила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что боеприпасы начали взрываться в среду на территории, предположительно, бывшей воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>. Позже стало известно, что огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы. Эвакуируют более 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд."У нас перенос не такой сильный, <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязань</a> находится восточнее <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, а ветер у нас сейчас преобладает южный, юго-восточный, поэтому дым или запах гари, частицы каких-то взрывчатых веществ не доберутся. Это локальный взрыв, очаг очень мощный, но там происходят взрывы, а самого горения нет. Для того, чтобы было много дыма, нужно много горючих материалов", - сообщила <a href="http://ria.ru/person_StanislavPozdnjakov/" target="_blank" data-auto="true">Позднякова</a>.
1
рязань
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T17:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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