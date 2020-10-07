https://ria.ru/20201007/lolita-1578652176.html

Лолита неожиданно сменила имидж после того, как переболела COVID-19

Переболевшая коронавирусом певица Лолита Милявская восхитила поклонников внешним видом, когда опубликовала в инстаграме видео, на котором рассказывает о... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T17:08

2020-10-07T17:08

2020-10-08T01:05

коронавирус covid-19

шоубиз

коронавирус в россии

новости культуры

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звезды

лолита милявская

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. </strong>Переболевшая коронавирусом певица Лолита Милявская восхитила поклонников внешним видом, когда опубликовала в инстаграме видео, на котором рассказывает о предстоящем концерте и хвастается новой прической – артистка неожиданно сделала короткое каре.В комментариях под публикацией пользователи оставили, в основном, положительные записи. По мнению большинства, исполнительница выглядит роскошно, а короткая стрижка ей очень идет. "Стрижка супер. Вы помолодели", – считает alusha_officiall."Лолита прекрасна. Антителам привет", – написала from_paris555."Вы – красотка. Обожаю вас. Будьте всегда такой же молодой и жизнерадостной", – присоединился к обсуждению _trollmimi_."Как на вас приятно смотреть. Вы для меня большой пример сильного человека", – прокомментировал vlador4ik."Обалденная стрижка. Обалденная Лолита", – заявила juliart_teterko.На вопрос подписчицы о том, каким образом певица заболела коронавирусом, исполнительница хитов "На Титанике" и "Ориентация – Север", ответила: "Я вообще ничего не заметила".

https://ria.ru/20201001/blondea-1578003173.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры, знаменитости, звезды, лолита милявская