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Шоубиз
https://ria.ru/20201007/lolita-1578652176.html
Лолита неожиданно сменила имидж после того, как переболела COVID-19
Переболевшая коронавирусом певица Лолита Милявская восхитила поклонников внешним видом, когда опубликовала в инстаграме видео, на котором рассказывает о... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:08
2020-10-08T01:05
коронавирус covid-19
шоубиз
коронавирус в россии
новости культуры
знаменитости
звезды
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. </strong>Переболевшая коронавирусом певица Лолита Милявская восхитила поклонников внешним видом, когда опубликовала в инстаграме видео, на котором рассказывает о предстоящем концерте и хвастается новой прической – артистка неожиданно сделала короткое каре.В комментариях под публикацией пользователи оставили, в основном, положительные записи. По мнению большинства, исполнительница выглядит роскошно, а короткая стрижка ей очень идет. "Стрижка супер. Вы помолодели", – считает alusha_officiall."Лолита прекрасна. Антителам привет", – написала from_paris555."Вы – красотка. Обожаю вас. Будьте всегда такой же молодой и жизнерадостной", – присоединился к обсуждению _trollmimi_."Как на вас приятно смотреть. Вы для меня большой пример сильного человека", – прокомментировал vlador4ik."Обалденная стрижка. Обалденная Лолита", – заявила juliart_teterko.На вопрос подписчицы о том, каким образом певица заболела коронавирусом, исполнительница хитов "На Титанике" и "Ориентация – Север", ответила: "Я вообще ничего не заметила".
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры, знаменитости, звезды, лолита милявская

Лолита неожиданно сменила имидж после того, как переболела COVID-19

17:08 07.10.2020 (обновлено: 01:05 08.10.2020)
 
© Фото : Instagram @lolitamilyavskayaПост Лолиты Милявской в Инстаграм
Пост Лолиты Милявской в Инстаграм - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Instagram @lolitamilyavskaya
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Переболевшая коронавирусом певица Лолита Милявская восхитила поклонников внешним видом, когда опубликовала в инстаграме видео, на котором рассказывает о предстоящем концерте и хвастается новой прической – артистка неожиданно сделала короткое каре.
"Я не пела сольники с апреля. Волнение есть, но есть и желание попробовать.⁣ Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я – счастливчик, прошедший вирус бессимптомно.⁣ Но вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности. Мы у себя одни и самые любимые", – написала Милявская.
В комментариях под публикацией пользователи оставили, в основном, положительные записи. По мнению большинства, исполнительница выглядит роскошно, а короткая стрижка ей очень идет.
"Стрижка супер. Вы помолодели", – считает alusha_officiall.
"Лолита прекрасна. Антителам привет", – написала from_paris555.
"Вы – красотка. Обожаю вас. Будьте всегда такой же молодой и жизнерадостной", – присоединился к обсуждению _trollmimi_.
"Как на вас приятно смотреть. Вы для меня большой пример сильного человека", – прокомментировал vlador4ik.
"Обалденная стрижка. Обалденная Лолита", – заявила juliart_teterko.
На вопрос подписчицы о том, каким образом певица заболела коронавирусом, исполнительница хитов "На Титанике" и "Ориентация – Север", ответила: "Я вообще ничего не заметила".
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