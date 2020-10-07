https://ria.ru/20201007/les-1578487013.html

Дмитрий Вастьянов: массового вывоза иркутского леса за границу уже нет

Правоохранителям удалось остановить массовый отток иркутского леса за границу, но отдельные факты до сих пор всплывают. В целом объем незаконно вырубленного... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:00

2020-10-07T10:00

2020-10-07T10:24

дмитрий вастьянов

су ск рф по иркутской области

иркутская область

интервью

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<em>Правоохранителям удалось остановить массовый отток иркутского леса за границу, но отдельные факты до сих пор всплывают. В целом объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области в 2020 году снизился в два раза по отношению к прошлому году, свою роль здесь сыграли реальные сроки лишения свободы за преступления в сфере лесопользования, считает и.о. руководителя Следственного управления СК РФ по Иркутской области <a href="https://ria.ru/person_dmitriy-vastyanov" target="_blank">Дмитрий Вастьянов</a>. </em><em>В интервью РИА Новости Вастьянов рассказал о системе учета леса в Иркутской области, результатах деятельности межведомственной рабочей группы по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе, самых громких уголовных делах в регионе и о том, почему иркутским следователям даже не предлагают взятки. Беседовала Дарья Ураева.</em><strong>— Недавно под председательством президента России Владимира Путина прошло совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Глава государства констатировал, что большинство регионов сохраняют потребительские подходы к использованию лесных ресурсов. По итогам Путин поручил полностью остановить вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Президент также выступил с инициативой о создании федеральной информационной системы лесного комплекса, включающей государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов правилам. Помимо этого, глава государства заявил о необходимости создания должности главного федерального государственного лесного инспектора в каждом регионе страны, а лесной надзор распространить также на транспортировку, хранение и переработку древесины.</strong> <strong>Дмитрий Сергеевич, какая ситуация в лесном комплексе сложилась в Иркутской области на сегодняшний день с точки зрения преступлений в этой сфере? Какие механизмы контроля незаконной вырубки деревьев в вашем регионе уже существуют и как вы оцениваете перспективы внедрения предложенных президентом инициатив?</strong>— Озвученные президентом инициативы, безусловно, очень важны для Иркутской области. При этом часть инициатив на территории нашего региона уже реализуется — мы с 2016 года принимаем участие в пилотном проекте по легализации производства, добычи, переработки и реализация древесины, полученной на территории региона. В Иркутской области введена система ЕГАИС — система учета древесины, где отражаются сведения о месте вырубки, объеме, транспортировке, переработке, а также последующей ее реализации. Также предусмотрено чипирование древесины – составляется единая карта, где отражаются все сведения, начиная от человека, который получил в аренду лесной участок, до момента переработки древесины. Безусловно, это сыграло огромную положительную роль в упорядочении системы оборота леса в Иркутской области — объемы незаконно вырубленных деревьев упали в разы. В этом году объем снизился в два раза по сравнению с прошлым.Нужно упорядочить систему взаимоотношений между органами государственной власти, контролирующими органами и коммерческими организациями, которые занимаются заготовкой древесины. С такой инициативой мы обращались в Государственную думу, правительство Иркутской области.Что касается нашей работы, мы расследуем уже свершившиеся преступления, когда ущерб государству уже нанесен. Среди наших задач – по результатам расследования уголовных дел предлагать изменения в законодательство, чтобы сделать систему оборота древесины более открытой и прозрачной, чтобы у черных лесорубов было меньше возможностей осуществлять незаконную рубку. Большинство преступлений совершается непосредственно в лесах. Но это уже зона ответственности органов внутренних дел и муниципальных властей. Наша же работа в основном заключается в том, чтобы привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, совершивших преступления. Кроме того, нами уделяется большое внимание мерам по предупреждению преступлений в сфере лесопользования.Также сегодня мы отмечаем большую проблему в связи с рубкой, так называемого, санитарного леса – под видом зараженного леса по факту вырубается здоровый, который в дальнейшем обрабатывается и отправляется на реализацию. Для упорядочивания этой системы у нас тоже есть предложения, в том числе введение должности, контролирующей непосредственно легальность нахождения людей в лесу, и не подчиняющейся ни министерству лесного хозяйства, ни органам исполнительной власти. Такой человек не должен заниматься ни разработкой проектной документации, ни раздачей сертификатов, ни выдачей заключений.<strong>— Иркутская область, по данным председателя СК Александра Бастрыкина, в топе регионов по количеству преступлений в лесной отрасли. Как вы считаете, с чем связан этот показатель?</strong>— В первую очередь нужно отметить, что Иркутская область – большая территория с запасами сырьевой базы на территории Российской Федерации. Безусловно, это, скажем так, влияет на преступность — масса желающих незаконно поживиться за счет леса. Во-вторых, рост выявленных преступлений зависит не от того, сколько людей ушли в лес, а от того, сколько таких незаконных рубок удалось выявить. В этом вопросе мы тоже идем в ногу со временем, эффективно применяем систему мониторинга, ведем активную работу с арендаторами лесных участков. Нужно отметить, что практически половина незаконных рубок происходит в арендованных лесах, где фактически, кроме государства, есть хозяин — это арендатор, который несет ответственность за его сохранность. Из года в год мы наблюдаем стабильно высокий показатель по выявлению фактов незаконно заготовленной древесины.На эффективность работы по пресечению преступлений в лесной сфере влияет уровень взаимодействия между правоохранительными органами и органами государственной власти. За последнее время этот уровень стал другим. Если между правоохранительными органами контакт и взаимодействие налажено уже давно, всю поступающую информацию мы отрабатываем незамедлительно, то отношения между органами государственной власти и местного самоуправления сейчас перестраиваются. Органы местного самоуправления становятся более заинтересованными навести порядок у себя на территории, заставить вывести людей из серых и черных схем в легальное русло.Спрос на заготовленную древесину порождает ее предложение. Чем больше людей хотят купить нелегальный лес, тем активнее, естественно, будут его рубить. Мы решили сами подключиться к работе надзорных органов и посмотреть, чем занимаются так называемые пункты приема, переработки и отгрузки древесины. Так вот, за последний год мы проверили около одной тысячи таких пунктов. Практически в каждом имеются нарушения – по требованиям пожарной безопасности, безопасности использования техники, миграционного законодательства. Поэтому сейчас задача номер один – это оптимизировать количество пунктов переработки древесины, заставить их работать легально. Они должны работать только с "белым" лесом, на который есть официальные документы, который был заготовлен легальными лесозаготовителями. Уйдет спрос – не будет предложения. Вот эту работу мы планомерно ведем. Объем незаконно заготовленной древесины уже снизился в два раза. За девять месяцев текущего года органами внутренних дел расследовано и направлено в суд 62 уголовных дела по преступлениям, совершенным в составе ОПГ. К ответственности привлечены 30 человек, которые занимались незаконной добычей леса.<strong>— Кстати, раньше как раз говорили, что в лесной сфере заводится мало уголовных дел. Как ситуация обстоит теперь, увеличился ли этот показатель?</strong>— Количество выявленных преступлений возросло. Конечно, тут сыграл свою роль мониторинг — вот лес был, а теперь его нет. Значит, его вырубили. Только вот разрешительных документов на эту территорию никто не давал. Необходимо отметить, что за последние несколько лет была пересмотрена практика применения меры пресечения к лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении незаконных рубок леса. И тут очень часто суды идут навстречу органам следствия и заключают таких людей под стражу, то есть на период следствия они находятся в СИЗО. В последующем получают реальные сроки лишения свободы. Безусловно, все об этом уже знают и не каждый готов отправиться в места не столь отдаленные за срубленные деревья. Поэтому и объемы незаконных рубок сократились. Профилактика сыграла положительную роль.<strong>— Вы упоминаете об уголовных делах, фигурантами которых стали должностные лица. Можете привести примеры самых громких дел с участием чиновников?</strong>— Конечно. Одно из самых, наверное, резонансных уголовных дел, которое мы закончили в этом году и направили в суд, – в отношении группы лиц, в том числе уже бывшего министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Вместе с ним по этому делу проходят руководители надзорных органов – службы по охране животного мира, территориального отдела иркутского лесхоза. В результате их действий только одной незаконной рубкой государству причинен ущерб на сумму более 740 миллионов рублей. Речь идет о рубке на природоохранной территории, где этого делать нельзя было ни при каких обстоятельствах. Сейчас уголовное дело в суде и находится на стадии рассмотрения, изучаются доказательства, допрашиваются свидетели. Думаю, что в ближайшее время суд поставит точку в этом деле. У следствия нет никаких сомнений в том, что они совершили это преступление.При взаимодействии с органами ФСБ к уголовной ответственности привлечен Юрий Бакун, занимавший должность начальника Баерскогофилиала ОГАУ "Лесхоз Иркутской области", за получение взятки в сумме 1 400 000 рублей за совершение действий по способствованию выделения лесоделяны. Дело в настоящее время находится в суде. Завершается расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ФСБ, в отношении Владимира Журавлева — заместителя руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия, который систематически брал взятки за выдачу санитарных заключений на лесопродукцию.Должностные лица, которых мы привлекаем к уголовной ответственности, обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, за которые им грозит лишение свободы вплоть до 15 лет.<strong>— А у вас есть статистика по объему обнаруженной древесины на "черных" предприятиях, в какую сумму оценивается ущерб?</strong>— Нет, у нас такой статистики не предусмотрено. Но при проверке пунктов переработки и приема древесины мы обнаружили тысячи кубометров леса, на который не было каких-либо разрешительных документов. Естественно, это ущерб на миллионы рублей. По указанным фактам органами внутренних дел возбуждались уголовные дела, виновные были осуждены. Сейчас все реже встречаются такие факты, когда на пунктах переработки древесины находится незаконно вырубленный лес в чистом виде.<strong>— А как часто преступники поджигают лес, чтобы скрыть незаконную рубку, в результате чего возникают лесные пожары?</strong>— Мы совместно с МЧС и органами внутренних дел анализировали ситуацию, чтобы в том числе понять, как часто совпадают места поджогов с местами незаконных рубок. В ряде случаев они совпадали. Конечно же, хороший способ скрыть преступление – совершить поджог. В пожароопасный период мы проверяем правильность принятых мер органами местного самоуправления по предотвращению распространения огня.<strong>— В свое время в регионе громко прогремели уголовные дела, возбужденные по факту контрабанды леса в Китай. Расскажите, пожалуйста, как обстоит ситуация сегодня? Расследуются ли сейчас дела в отношении китайских бизнесменов? Удалось ли в целом остановить поток российского леса в КНР?</strong>— Расследованием фактов контрабанды леса занимаются другие структуры – наши коллеги из МВД и таможенных органов. Их активная работа помогла снизить ее уровень. В свою очередь, мы активно выявляем преступления, связанные с незаконным возмещением НДС лицами, экспортирующими лес. Как правило, коммерсанты, которые отправляют лес за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС. За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 миллионов рублей.Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению подобных преступлений. Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства. Но такие факты до сих пор всплывают, мы реагируем. Массового характера, как раньше, уже нет.<strong>— Вы уже упомянули НДС. Следующий вопрос как раз касается межведомственной рабочей группы по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе, которая была создана в Иркутской области по инициативе вашего управления. Расскажите, пожалуйста, о механизме и результатах ее работы.</strong>— Рабочая группа была создана еще в 2015 году, в ее состав входят сотрудники налоговых органов, полиции, ФСБ и Следственного комитета. Как правило, инициаторами проверки каких-либо организаций или сделок становится ФНС, которая оповещает нас о своих подозрениях в том, что лес заготовлен нелегально, и коммерческие организации пытаются еще и незаконно возместить НДС. Каждый такой факт мы разбираем в рамках межведомственной рабочей группы. И вот как раз результатом этой работы за последние пять лет стало возбуждение более 50 уголовных дел.Эффективность рабочей группы, на мой взгляд, крайне высока. Но и по динамике нелегальное возмещение НДС сейчас уходит на нет. Я вам могу сказать, что до 2016 года объем уплаченного НДС коммерческими организациями был в несколько раз ниже, чем НДС, возмещенный государством этим же коммерческим организациям. То есть мы с вами понимаем, что НДС возмещается при поставках древесины за границу, а уплачивается НДС от сделок, совершаемых на территории Российской Федерации. Так вот, ранее, до 2016-2017 годов, государство платило больше коммерческим организациям, чем они сами выплачивали в бюджет нашей страны. После создания рабочей группы на сегодняшний день собираемость налогов на добавленную стоимость с коммерческих организаций уже в три раза больше, чем государство теперь возмещает при поставках за границу. То есть ситуация поменялась абсолютно в противоположную сторону.<strong>— Дмитрий Сергеевич, если говорить непосредственно о работе вашего ведомства. Наверняка, были попытки подкупить следствие? А какие-то курьезные случаи были в практике ваших сотрудников?</strong>— У нас принципиальная позиция ко всем без исключения, кто пытается таким образом решить свои проблемы со Следственным комитетом. Безусловно, это будет одно решение, уголовное преследование и привлечение к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20200930/drevesina-1577986640.html

https://ria.ru/20200909/lesnaya-okhrana-1576960176.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573964139.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/1578023719.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576004846.html

https://ria.ru/20200722/1574687668.html

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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