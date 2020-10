https://ria.ru/20201007/lennon-1578245052.html

Фестиваль, посвященный 80-летию Леннона, состоится в Москве

Фестиваль музыки The Beatles, где исполнят лучшие хиты "ливерпульской четверки", пройдет в Москве 17 октября в честь 80-летия знаменитого Джона Леннона,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T05:32

2020-10-07T05:32

2020-10-07T05:50

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Фестиваль музыки The Beatles, где исполнят лучшие хиты "ливерпульской четверки", пройдет в Москве 17 октября в честь 80-летия знаменитого Джона Леннона, рассказал РИА Новости основатель крупнейшего в России профильного сайта Beatles.ru Алексей Богаевский.Леннон - основатель и участник группы The Beatles, один из самых популярных музыкантов ХХ века. 9 октября исполняется 80 лет со дня его рождения."Джону Леннону могло бы исполниться 80 лет. Конечно же, мимо такой даты битломаны не могли пройти, и по этому поводу мы организовываем 17 октября в ДК имени Горбунова большой Битлзфест. Накопилось много разных дат, помимо 80-летия Леннона, в этому году в марте исполнилось 60 лет "The Beatles", плюс нашему клубу - 20 лет. Не могли не сделать подобное, хотя, конечно, в связи с пандемией мысли были, стоит проводить мероприятие или нет. Желание сделать перевесило", - рассказал он, добавив, что поклонники активно скупают билеты на смотр.Собеседник агентства сообщил, что на фестивале выступят с уникальными концептуальными программами шесть коллективов, которые исполнят не только лучшие хиты Леннона, но и группы."Также у нас ожидается гость - легендарный Андрей Тропилло. Он проездом в Москве, едет из Прибалтики, где нашел камень, который имеет отношение к гибели Виктора Цоя, везет его в Петербург, и заедет к нам, чтобы сыграть несколько песен Beatles на русском языке в переводах", - отметил Богаевский."Вообще, много всего в мире происходит в честь юбилейных дат. Пол Маккартни обещает опубликовать 9 октября доселе неизданную песню Just Fun Beatles в честь юбилея Леннона. Да и по всему миру проходят мероприятия, связанные с этим событием, например, идет перевыпуск песен Джона на новых пластинках", - заключил он.

