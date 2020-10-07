https://ria.ru/20201007/kurily-1578628310.html

Власти прокомментировали сообщения о выбросах морских животных на Курилах

Случаи выброса мёртвых морских обитателей у берегов Курильских островов, заинтересовавшие СМИ, на самом деле являются обычным сезонным явлением, которое не... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:38

2020-10-07T14:38

2020-10-07T14:38

парамушир

новости - экология

курильские острова

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Случаи выброса мёртвых морских обитателей у берегов <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>, заинтересовавшие СМИ, на самом деле являются обычным сезонным явлением, которое не стоит увязывать с ситуацией с отравлением вод на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>.Ранее местные СМИ написали, что на протяжении последней недели у берегов северо-курильского острова <a href="http://ria.ru/location_paramushir/" target="_blank" data-auto="true">Парамушир</a> наблюдаются случаи выброса с моря на берег мертвых осьминогов, ракушек, червей и улиток.Сёрферы в конце сентября первыми сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> и заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Причины произошедшего в акватории полуострова сейчас устанавливают все заинтересованные службы и ведомства. Ежедневно специалисты производят отборы проб воды, песка, донных отложений, анализируют состояние воздуха. Часть проб исследуют на месте, часть отправляют в Москву и Владивосток, окончательных результатов нет. Расширенный спектральный анализ должен быть завершён к 8 октября. Пока же власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения. По данным ведомства, в исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.

https://ria.ru/20201007/zagryaznenie-1578602798.html

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парамушир

курильские острова

сахалинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парамушир, новости - экология, курильские острова, сахалинская область, происшествия