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https://ria.ru/20201007/kurily-1578628310.html
Власти прокомментировали сообщения о выбросах морских животных на Курилах
Случаи выброса мёртвых морских обитателей у берегов Курильских островов, заинтересовавшие СМИ, на самом деле являются обычным сезонным явлением, которое не... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:38
2020-10-07T14:38
парамушир
новости - экология
курильские острова
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Случаи выброса мёртвых морских обитателей у берегов <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильских островов</a>, заинтересовавшие СМИ, на самом деле являются обычным сезонным явлением, которое не стоит увязывать с ситуацией с отравлением вод на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>.Ранее местные СМИ написали, что на протяжении последней недели у берегов северо-курильского острова <a href="http://ria.ru/location_paramushir/" target="_blank" data-auto="true">Парамушир</a> наблюдаются случаи выброса с моря на берег мертвых осьминогов, ракушек, червей и улиток.Сёрферы в конце сентября первыми сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> и заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Причины произошедшего в акватории полуострова сейчас устанавливают все заинтересованные службы и ведомства. Ежедневно специалисты производят отборы проб воды, песка, донных отложений, анализируют состояние воздуха. Часть проб исследуют на месте, часть отправляют в Москву и Владивосток, окончательных результатов нет. Расширенный спектральный анализ должен быть завершён к 8 октября. Пока же власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения. По данным ведомства, в исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.
https://ria.ru/20201007/zagryaznenie-1578602798.html
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парамушир
курильские острова
сахалинская область
РИА Новости
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парамушир, новости - экология, курильские острова, сахалинская область, происшествия

Власти прокомментировали сообщения о выбросах морских животных на Курилах

14:38 07.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт - РИА Новости. Случаи выброса мёртвых морских обитателей у берегов Курильских островов, заинтересовавшие СМИ, на самом деле являются обычным сезонным явлением, которое не стоит увязывать с ситуацией с отравлением вод на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии Сахалинской области.
Ранее местные СМИ написали, что на протяжении последней недели у берегов северо-курильского острова Парамушир наблюдаются случаи выброса с моря на берег мертвых осьминогов, ракушек, червей и улиток.

"По сведениям сотрудников лесничества в Северо-Курильском городском округе, осмотревших берег, такие явления являются обычными для осеннего периода на Парамушире. В период штормов выбросы биоресурсов на берег моря случаются ежегодно. Связывать это явление с произошедшим на Камчатке до получения результатов анализа проб воды преждевременно и необоснованно", - сказали в минэкологии.

Сёрферы в конце сентября первыми сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае и заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Причины произошедшего в акватории полуострова сейчас устанавливают все заинтересованные службы и ведомства. Ежедневно специалисты производят отборы проб воды, песка, донных отложений, анализируют состояние воздуха. Часть проб исследуют на месте, часть отправляют в Москву и Владивосток, окончательных результатов нет. Расширенный спектральный анализ должен быть завершён к 8 октября. Пока же власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
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Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения. По данным ведомства, в исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.
 
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ПарамуширНовости - ЭкологияКурильские островаСахалинская областьПроисшествия
 
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