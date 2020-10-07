Власти прокомментировали сообщения о выбросах морских животных на Курилах
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 окт - РИА Новости. Случаи выброса мёртвых морских обитателей у берегов Курильских островов, заинтересовавшие СМИ, на самом деле являются обычным сезонным явлением, которое не стоит увязывать с ситуацией с отравлением вод на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве экологии Сахалинской области.
Ранее местные СМИ написали, что на протяжении последней недели у берегов северо-курильского острова Парамушир наблюдаются случаи выброса с моря на берег мертвых осьминогов, ракушек, червей и улиток.
"По сведениям сотрудников лесничества в Северо-Курильском городском округе, осмотревших берег, такие явления являются обычными для осеннего периода на Парамушире. В период штормов выбросы биоресурсов на берег моря случаются ежегодно. Связывать это явление с произошедшим на Камчатке до получения результатов анализа проб воды преждевременно и необоснованно", - сказали в минэкологии.
Сёрферы в конце сентября первыми сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае и заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Причины произошедшего в акватории полуострова сейчас устанавливают все заинтересованные службы и ведомства. Ежедневно специалисты производят отборы проб воды, песка, донных отложений, анализируют состояние воздуха. Часть проб исследуют на месте, часть отправляют в Москву и Владивосток, окончательных результатов нет. Расширенный спектральный анализ должен быть завершён к 8 октября. Пока же власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.
Материалы проверки по информации о массовой гибели животных на побережье Камчатки по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина переданы в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура РФ взяла на контроль проверку фактов загрязнения. По данным ведомства, в исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.