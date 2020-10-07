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Куранты на Спасской башне остановят для замены колоколов
Куранты на Спасской башне московского Кремля временно остановят в 00.00 9 октября в связи с плановой заменой колоколов, сообщает в среду пресс-служба фестиваля... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T19:44
2020-10-07T20:27
городское хозяйство москвы
московский кремль
спасская башня
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Куранты на <a href="https://ria.ru/event_Mezhdunarodnyjj_festival_Spasskaja_bashnja" target="_blank">Спасской башне</a> московского Кремля временно остановят в 00.00 9 октября в связи с плановой заменой колоколов, сообщает в среду пресс-служба фестиваля "Спасская башня"."Девятого октября в 00.00 по мск куранты на Спасской башне московского Кремля временно приостановят свой ход. Эта мера связана с началом проведения работ по дооснащению звонницы Спасской башни новыми колоколами", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2017 году администрация президента РФ поддержала инициативу общественного совета международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами. Для реализации проекта была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители администрации президента, Минкультуры, Федеральной службы охраны и региональной общественной организации "Общество церковных звонарей". Проект реализуется дирекцией фестиваля "Спасская башня" при участии международного общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества "Фонд апостола Андрея Первозванного"."По завершении работ звонница Спасской башни будет дооснащена двенадцатью новыми колоколами и все музыкальные произведения впредь будут звучать в полной октаве", - говорится в сообщении.До 1935 года колокольный ярус Спасской башни был полностью занят колоколами, которые в соответствии с каждым конкретным историческим периодом российской истории настраивались под исполнение различных мелодий. Колокольный перезвон Спасской башни известен много десятилетий и являлся своеобразным "звуковым символом" Российского государства. Изначально в подбор входило 35 колоколов: один - часовой, девять - для четвертей, 25 - для курантов.После 1935 года и по настоящее время на ярусе звона Спасской башни размещено всего 17 колоколов, лишь часть из которых задействована в четвертном бое и в бое каждый час. Что бы ни исполнялось в последние десятилетия, из-за ограниченного состава колоколов на башне все мелодии звучат недостаточно выразительно, и узнать мотив по этим кратким колокольным темам очень сложно.
https://ria.ru/20190104/1548724932.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200426/1570582743.html
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городское хозяйство москвы, московский кремль, спасская башня, москва, общество

Куранты на Спасской башне остановят для замены колоколов

19:44 07.10.2020 (обновлено: 20:27 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Куранты на Спасской башне московского Кремля временно остановят в 00.00 9 октября в связи с плановой заменой колоколов, сообщает в среду пресс-служба фестиваля "Спасская башня".
"Девятого октября в 00.00 по мск куранты на Спасской башне московского Кремля временно приостановят свой ход. Эта мера связана с началом проведения работ по дооснащению звонницы Спасской башни новыми колоколами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году администрация президента РФ поддержала инициативу общественного совета международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами. Для реализации проекта была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители администрации президента, Минкультуры, Федеральной службы охраны и региональной общественной организации "Общество церковных звонарей". Проект реализуется дирекцией фестиваля "Спасская башня" при участии международного общественного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества "Фонд апостола Андрея Первозванного".
"По завершении работ звонница Спасской башни будет дооснащена двенадцатью новыми колоколами и все музыкальные произведения впредь будут звучать в полной октаве", - говорится в сообщении.
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Без боя. Смерть и возрождение кремлевских курантов
До 1935 года колокольный ярус Спасской башни был полностью занят колоколами, которые в соответствии с каждым конкретным историческим периодом российской истории настраивались под исполнение различных мелодий. Колокольный перезвон Спасской башни известен много десятилетий и являлся своеобразным "звуковым символом" Российского государства. Изначально в подбор входило 35 колоколов: один - часовой, девять - для четвертей, 25 - для курантов.
После 1935 года и по настоящее время на ярусе звона Спасской башни размещено всего 17 колоколов, лишь часть из которых задействована в четвертном бое и в бое каждый час. Что бы ни исполнялось в последние десятилетия, из-за ограниченного состава колоколов на башне все мелодии звучат недостаточно выразительно, и узнать мотив по этим кратким колокольным темам очень сложно.
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Городское хозяйство МосквыМосковский КремльСпасская башняМоскваОбщество
 
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