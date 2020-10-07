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Супергерои
Истории о людях, которым не нужны суперспособности, чтобы помогать и менять чью-то жизнь к лучшему.
https://ria.ru/20201007/kukushkina-1578598751.html
Зоя Кукушкина — 9-летняя модель, которая помогает сиротам найти семью
До трёх лет Зоя жила в детдоме. Из-за проблем со здоровьем никто не хотел её забирать. Сейчас Зое девять лет. Она известная модель и дизайнер. Вместе с мамой они организуют модные показы, а все собранные средства передают фонду “Измени одну жизнь”. Сотрудники фонда снимают видеоанкеты для воспитанников детдомов, чтобы те получили шанс найти семью.
2020-10-07T13:00
2020-10-07T13:00
супергерои
подкаст
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Зоя Кукушкина — 9-летняя модель, которая помогает сиротам найти семью
До трёх лет Зоя жила в детдоме. Из-за проблем со здоровьем никто не хотел её забирать. Сейчас Зое девять лет. Она известная модель и дизайнер. Вместе с мамой они организуют модные показы, а все собранные средства передают фонду “Измени одну жизнь”. Сотрудники фонда снимают видеоанкеты для воспитанников детдомов, чтобы те получили шанс найти семью.
<em>Пожалуйста, пройдите короткий <u><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfppZ3rghPUqbbT3RajzZBBb3vA9FYfhbMRi0740xI-TiLBuA/viewform">опрос</a></u> и поделитесь своими впечатлениями от подкаста.</em>Зоя Кукушкина — маленькая модель из города Заинска в Татарстане, самый молодой российский дизайнер одежды и посол благотворительной организации "Измени одну жизнь". С недавнего времени у девочки появилась швейная машинка, вместе с мамой она сама пробует шить. Сейчас для модных показов Зоя делает эскизы, по которым работают профессиональные швеи, воплощая её идеи в реальность. Уже есть собственный бренд одежды, деньги с продаж которой идут в фонд на новые видеоанкеты для детей-сирот.Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" рассказывают историю Зои Кукушкиной — девочки-модели, которая, несмотря на свой возраст, уже помогает другим.Подписывайтесь на "<a href="https://www.instagram.com/p0dvigi/" target="_blank">Подвиги</a>" в любой удобной для вас соцсети, а также на <a href="https://www.instagram.com/obrazov_ano/" target="_blank">Инстаграм</a> Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.Подкаст "Супергерои" выходит по средам.<strong>Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8/id1528312001">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3N1cGVyZ2Vyb2kueG1s">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11931245">Яндекс.Музыку</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8-id3238332?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/supergeroi">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.</strong>Как и где бесплатно <a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a>________Эпизод подготовила Лина АлексюнайтеГолоса эпизода Наталья Широкова и Игорь КривицкийМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Зоя Кукушкина — 9-летняя модель, которая помогает сиротам найти семью

13:00 07.10.2020
 
Супергерои
Зоя Кукушкина — 9-летняя модель, которая помогает сиротам найти семью
Вчера, 13:00
Читать ria.ru в
До трёх лет Зоя жила в детдоме. Из-за проблем со здоровьем никто не хотел её забирать. Сейчас Зое девять лет. Она известная модель и дизайнер. Вместе с мамой они организуют модные показы, а все собранные средства передают фонду “Измени одну жизнь”. Сотрудники фонда снимают видеоанкеты для воспитанников детдомов, чтобы те получили шанс найти семью.
Пожалуйста, пройдите короткий опрос и поделитесь своими впечатлениями от подкаста.
Зоя Кукушкина — маленькая модель из города Заинска в Татарстане, самый молодой российский дизайнер одежды и посол благотворительной организации "Измени одну жизнь". С недавнего времени у девочки появилась швейная машинка, вместе с мамой она сама пробует шить. Сейчас для модных показов Зоя делает эскизы, по которым работают профессиональные швеи, воплощая её идеи в реальность. Уже есть собственный бренд одежды, деньги с продаж которой идут в фонд на новые видеоанкеты для детей-сирот.
Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ вместе с проектом "Подвиги" рассказывают историю Зои Кукушкиной — девочки-модели, которая, несмотря на свой возраст, уже помогает другим.
Подписывайтесь на "Подвиги" в любой удобной для вас соцсети, а также на Инстаграм Центра содействия реализации гуманитарных и образовательных программ.
Подкаст "Супергерои" выходит по средам.
Слушайте подкаст и подписывайтесь на него в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыку, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голоса эпизода Наталья Широкова и Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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